Цукрозамінники та знежирена "молочка" - корисніші? Дієтолог розповіла правду

Багато людей експериментують з цукрозамінниками, адже не можуть зовсім відмовитися від солодкого. Дехто обирає знежирені молочні продукти, думаючи так покращити здоров'я, а заодно й кілька кіло скинути. Але чи здорова така альтернатива?

Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус.

Кому дійсно потрібні замінювачі цукру?

Замінники цукру або підсолоджувачі призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо їм важко відмовитися від звички їсти солодке.

Але от здоровій людині вживати підсолоджувачі дієтолог не рекомендує.

Адже в останні роки з'явилися дані про несприятливий вплив цих речовин на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому. ⁣⁣

Якщо ви можете відмовитися від додаткового цукру чи підсолоджувачів зовсім, краще відмовтеся.

Які є альтернативи

Достатня кількість глюкози і фруктози містять фрукти, сухофрукти, мед і ягоди. ⁣⁣⠀

Якщо ви не прибрали їх з раціону, то додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.

Знежирена "молочка" корисніша?

За словами лікаря, використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо жиру надходить достатньо з інших продуктів харчування.

Найкраще ж використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності. ⁣

Наприклад, на день достатньо буде склянки кефіру чи іншої кисломолочки 1-2,5% жирності, або ж 100 грамів сиру, жирністю 5-9%.

Якщо жирність продукту більша, відповідно треба зменшити і кількість.