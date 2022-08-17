Цукрозамінники та знежирена "молочка" - корисніші? Дієтолог розповіла правду
Багато людей експериментують з цукрозамінниками, адже не можуть зовсім відмовитися від солодкого. Дехто обирає знежирені молочні продукти, думаючи так покращити здоров'я, а заодно й кілька кіло скинути. Але чи здорова така альтернатива?
Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус.
Кому дійсно потрібні замінювачі цукру?
Замінники цукру або підсолоджувачі призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо їм важко відмовитися від звички їсти солодке.
Але от здоровій людині вживати підсолоджувачі дієтолог не рекомендує.
Адже в останні роки з'явилися дані про несприятливий вплив цих речовин на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому.
Якщо ви можете відмовитися від додаткового цукру чи підсолоджувачів зовсім, краще відмовтеся.
Які є альтернативи
Достатня кількість глюкози і фруктози містять фрукти, сухофрукти, мед і ягоди. ⠀
Якщо ви не прибрали їх з раціону, то додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.
Знежирена "молочка" корисніша?
За словами лікаря, використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо жиру надходить достатньо з інших продуктів харчування.
Найкраще ж використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності.
Наприклад, на день достатньо буде склянки кефіру чи іншої кисломолочки 1-2,5% жирності, або ж 100 грамів сиру, жирністю 5-9%.
Якщо жирність продукту більша, відповідно треба зменшити і кількість.
Раніше ми писали, чи насправді холестерин такий шкідливий, як про нього думають.
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