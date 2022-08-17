ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цукрозамінники та знежирена "молочка" - корисніші? Дієтолог розповіла правду

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 12:33
Цукрозамінники та знежирена "молочка" - корисніші? Дієтолог розповіла правду Фото: Чи варто замінювати цукор і пити знежирене молоко (aspartame.org)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей експериментують з цукрозамінниками, адже не можуть зовсім відмовитися від солодкого. Дехто обирає знежирені молочні продукти, думаючи так покращити здоров'я, а заодно й кілька кіло скинути. Але чи здорова така альтернатива?

Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус.

Кому дійсно потрібні замінювачі цукру?

Замінники цукру або підсолоджувачі призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо їм важко відмовитися від звички їсти солодке.

Але от здоровій людині вживати підсолоджувачі дієтолог не рекомендує.

Адже в останні роки з'явилися дані про несприятливий вплив цих речовин на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому. ⁣⁣

Якщо ви можете відмовитися від додаткового цукру чи підсолоджувачів зовсім, краще відмовтеся.

Які є альтернативи

Достатня кількість глюкози і фруктози містять фрукти, сухофрукти, мед і ягоди. ⁣⁣⠀

Якщо ви не прибрали їх з раціону, то додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.

Знежирена "молочка" корисніша?

За словами лікаря, використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо жиру надходить достатньо з інших продуктів харчування.

Найкраще ж використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності. ⁣

Наприклад, на день достатньо буде склянки кефіру чи іншої кисломолочки 1-2,5% жирності, або ж 100 грамів сиру, жирністю 5-9%.

Якщо жирність продукту більша, відповідно треба зменшити і кількість.

Раніше ми писали, чи насправді холестерин такий шкідливий, як про нього думають.

Також читайте про популярний міф про каву, який розвінчав експерт.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье дієтолог
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя