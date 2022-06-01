Садики во Львове: какие заведения работают, и как туда записать ребенка

Сколько садиков работает сейчас

С начала июня в городе запланировано открытие еще 25 детских садов, при том, что 83 из общего количества в 120 уже работают. Таким образом более ста заведений должны функционировать в начале лета. Однако - в режиме дежурных групп.

По словам заведующей сектора оценки качества образования управления образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Наталии Клочко, по состоянию на конец мая в сады ходило около 3 тысяч детей из 24 тысяч зачисленных. Из них 150 детей из числа внутренне перемещенных лиц.

На воспитателя по 2-3 ребенка

Одна группа должна состоять не более чем из 12 детей. А все открытые садики обязаны иметь укрытие.

"Начинаем формировать группы по 12 детей. Из соображений безопасности они будут работать в соотношении 1 воспитатель на 2-3 ребенка. Таким образом пребывание в садиках будет безопасным для деток, ведь ответственные смогут быстро завести детей в укрытие", - сообщил еще в апреле мэр Львова Андрей Садовый, когда было открыто 50 садиков.

В настоящее время требования по количеству детей не изменились.

Какие садики открыты, и как работают

График работы садиков во Львове - разный: есть такие, которые работают в течение 9 часов, 10,5 и 12-ти.

"В первую очередь открываем те сады, которые наиболее востребованы - например, есть обращения от родителей, что они работают и не имеют куда девать детей. Поэтому приоритет отдают воспитанникам, оба родителя которых работают. Если есть свободные места, то берут и тех, у кого в семье работает один из родителей", - пояснила Наталья Клочко.

Городской совет из соображений безопасности не предоставляет открытого перечня детсадов, которые будут работать. Родители могут уточнить информацию в администрации заведений.

"Он может не работать, но информацию о ближайшем резервном садике, к которому нужно обратятся, вам обязательно предоставят. По понятным причинам полного перечня заведений публично предоставлять не будем", - пояснил Садовый.

Посещать сады могут и дети переселенцев. Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 032 254 60 48.

Список и контакты государственных детских садов можно посмотреть здесь, частных - здесь.

Как записать ребенка в садик на новый учебный год

Подать заявку и стать в электронную очередь можно после регистрации, заполнив соответствующие формы на сайте по ссылке здесь.

Алгоритм программы в режиме онлайн формирует списки детей для каждой возрастной группы каждого ЗДО, опираясь только на дату регистрации и льготы.

Важно: вам нужно будет прикрепить отсканированные документы. Кроме того, сайт не будет работать, если у вас включен VPN.