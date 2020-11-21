В Запорожье детям на шею вяжут чесночные обереги для защиты от ОРВИ

В Запорожье пожаловались на странное требование воспитателей детского садика об обязательном ношении малышами чесночных кулонов. Объясняются такие условия для посещения тем, что средство поможет защитить от ОРВИ.

О местной антимикробной ароматерапии рассказали в паблике zptoday.

Отмечается, что воспитатели "в принудительном порядке" предлагают сделать деткам бусы из яиц от Киндер-сюрприза, и положить внутрь чеснок.

"Такие "бусы" должны быть у каждого ребенка до понедельника", - говорится в публикации.

Также в сети выложили скрин из родительского чата с условием о ношении малышами чесночного оберега, и инструкцией его изготовления.

В Запорожье детей заставляют ходить в садик с чесноком в кулоне против ОРВИ (фото: instagram.com/zptoday)

"Возможно в садике нашествие вампиров?" - иронизируют авторы публикации.

Пользователи сети отреагировали на подобное требование неоднозначно, возник серьезный дискурс. Так, некоторые назвали подобный способ оградить ребенка от гриппа глупостью и средневековьем. Другие вспомнили, что и сами носили такие обереги в детстве. А третьи копнули дальше и отметили, что де-факто чесночные бусы позволят малышам соблюдать социальную дистанцию.

Мне кажется что действеннее будет принести жертву богам

А шапочку из фольги от излучения 5G надо? А то опять, как всегда, скажут в последний момент и делай ночью...

Странно что на осиновые колы не просят скидываться

У меня в саду тоже такие были

Это не новшество, тоже детям в сад делали, это хорошо забытое типа новое

Дурдом...

Ору, не могу. Может к директору обратиться? Это не нормально. Кто она такая, чтоб требовать. Рекомендаций от МОЗ вроде такой не было

А бусы из зубов врагов им не сделать, что за средневековье? Это же бред!

Я бы, в таком дебильном случае, ребенка дома оставила.

О Боже, как смешно... Помню были времена, когда была маленькой, не было возможности купить лекарство, родители вычухивали нас, как могли, и чеснок на шею вешали, и лук с медом от кашля давали, и алое в нос капали... Может человек хотел хоть капельку, на пол процента, но помочь...так раздули...

В какой-то мере это защита от лишних контактов. От аромата все обходят стороной

Это бессмысленно и небезопасно

Ну, лет 20 назад было точно так же...

Ранее сообщалось, что недавно в Одессе работники садика воровали еду у детей.

Также мы писали о том, что в детсаду под Житомиром няня систематически бьет детей, и в сети появилось видео.