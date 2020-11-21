В Запорожье детям на шею вяжут чесночные обереги для защиты от ОРВИ

Требование о чесноке в кулоне вызвало неоднозначную реакцию в сети
В Запорожье пожаловались на странное требование воспитателей детского садика об обязательном ношении малышами чесночных кулонов. Объясняются такие условия для посещения тем, что средство поможет защитить от ОРВИ.
О местной антимикробной ароматерапии рассказали в паблике zptoday.
Отмечается, что воспитатели "в принудительном порядке" предлагают сделать деткам бусы из яиц от Киндер-сюрприза, и положить внутрь чеснок.
"Такие "бусы" должны быть у каждого ребенка до понедельника", - говорится в публикации.
Также в сети выложили скрин из родительского чата с условием о ношении малышами чесночного оберега, и инструкцией его изготовления.
В Запорожье детей заставляют ходить в садик с чесноком в кулоне против ОРВИ (фото: instagram.com/zptoday)
"Возможно в садике нашествие вампиров?" - иронизируют авторы публикации.
Пользователи сети отреагировали на подобное требование неоднозначно, возник серьезный дискурс. Так, некоторые назвали подобный способ оградить ребенка от гриппа глупостью и средневековьем. Другие вспомнили, что и сами носили такие обереги в детстве. А третьи копнули дальше и отметили, что де-факто чесночные бусы позволят малышам соблюдать социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что недавно в Одессе работники садика воровали еду у детей.
Также мы писали о том, что в детсаду под Житомиром няня систематически бьет детей, и в сети появилось видео.