У Запоріжжі дітям на шию в'яжуть часникові обереги для захисту від ГРВІ

Вимога про часник у кулоні викликала неоднозначну реакцію в мережі
В Запоріжжі поскаржилися на дивну вимогу вихователів дитячого садка про обов'язкове носіння малюками часникових кулонів. Пояснюються такі умови для відвідування тим, що засіб допоможе захистити від ГРВІ.
Про місцеву антимікробну ароматерапію розповіли в пабліку zptoday.
Зазначається, що вихователі "у примусовому порядку" пропонують зробити діткам намисто з яєць від Кіндер-сюрпризу, і покласти всередину часник.
"Такі "намиста" мають бути у кожної дитини до понеділка", - йдеться в публікації.
Також в мережі виклали скрін з батьківського чату з умовою про носіння малюками часникового оберега, та інструкцією його виготовлення.
У Запоріжжі дітей змушують ходити в садок з часником у кулоні проти ГРВІ (фото: instagram.com/zptoday)
"Можливо в садку навала вампірів?" - іронізують автори публікації.
Користувачі мережі відреагували на подібну вимогу неоднозначно, виник серйозний дискурс. Так, деякі назвали подібний спосіб захистити дитини від грипу дурістю та середньовіччям. Інші згадали, що і самі носили такі обереги в дитинстві. А треті копнули далі та зауважили, що де-факто часникові намиста дозволять малюкам дотримуватися соціальної дистанції.
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Одесі працівники садочка крали їжу у дітей.
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