Сад посреди декабря: в Украине зацвели яблони

В Николаевской области можно наблюдать цветущий сад (коллаж РБК-Украина)

В Николаевской области в декабре зацвели яблони и местные жители наблюдают буйный цвет плодовых деревьев. Украинцы снимают видео, на которых можно увидеть около десятка цветущих яблоневых деревьев.

Как сообщается в сюжете ТСН, все это происходит в то время, как идет снег. Это действительно можно считать природной аномалией. Эксперты находят объяснение данному факту. Они говорят, что цветение яблонь спровоцировал стресс, ведь год был достаточно засушливым, а осенью прошли хорошие дожди. Из-за этого много растений ведут сейчас себя аномально.

Например, в ноябре еще у многих фермеров плодоносила малина и цвела сирень, а теперь пришла очередь и яблонь.

"Снег идет, а деревья цветут. Я в шоке. Вот это 2020 год, небольшой молодой сад весь в цвету", - сообщает один из местных жителей в видеоролике.

В Николаевской области посреди декабря зацвели яблони

Напомним, что эта осень в Украине была долгой и рекордно-теплой. В октябре температура воздуха днем достигала 20 градусов.

Как мы ранее сообщали, в Запорожье произошла очередная природная аномалия, которая удивила украинцев. Да что там, озадачены были даже климатологи.