Сад посеред грудня: в Україні зацвіли яблуні

У Миколаївській області можна спостерігати квітучий сад (колаж РБК-Україна)

В Миколаївській області у грудні зацвіли яблуні і місцеві жителі спостерігають буйний цвіт плодових дерев. Українці знімають відео, на яких можна побачити близько десятка квітучих яблуневих дерев.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, все це відбувається в той час, як іде сніг. Це дійсно можна вважати природною аномалією. Експерти знаходять пояснення даного факту. Вони кажуть, що цвітіння яблунь спровокувало стрес, адже рік був досить посушливим, а восени пройшли гарні дощі. Через це багато рослин ведуть зараз себе аномально.

Наприклад, в листопаді ще у багатьох фермерів плодоносила малина і квітнув бузок, а тепер прийшла черга і яблунь.

"Сніг йде, а дерева цвітуть. Я в шоці. Ось це 2020 рік, невеличкий молодий сад увесь у цвіту", - повідомляє один з місцевих жителів у відеоролику.

В Миколаївській області посеред грудня зацвіли яблуні

Нагадаємо, що ця осінь в Україні була довгою і рекордно теплою. У жовтні температура повітря вдень сягала 20 градусів.

Як ми раніше повідомляли, в Запоріжжі сталася чергова природна аномалія, яка здивувала українців. Та що там, здивовані були навіть кліматологи.