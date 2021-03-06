Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции: грызун заснул (видео)

Саакашвили представил своего "питомца" гостям и аудитории в студии и рассказал, что крысу зовут Элита Коррупция.

Также бывший глава Одессой облгосадминистрации посетовал, что коррупционеры в Украине не несут наказания.

"Познакомьтесь, это крыса. Ее фамилия Коррупция. Зовут Элита, Эличка. Она здесь в клетке, в принципе. К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые крысят бюджет и вообще экономику Украины. Их очень часто можно увидеть в парламенте, в правительстве Украины, разных созывов. В этой студии часто можно увидеть... Поэтому я жду не дождусь того момента, когда их можно будет тоже посадить в клетку, и освободить украинскую экономику", - заявил Саакашвили.

Саакашвили принес крысу в клетке на эфир (фото: скриншот)

Клетку с крысой политик поставил на пол возле себя, но попросил, по возможности, для нее трибуну. Впрочем, грызуну такие условия в студии не предоставили.

Крыса вела себя спокойно во время выступления Саакашвили, и через несколько минут, судя по кадрам, даже заснула.

Видео: Саакашвили принес на эфир крысу в клетке

Чуть позже политик написал в своем Twitter, что на передаче обсуждали, как в Украине из бюджета ежегодно воруют 37 миллиардов гривен.

"В прямом эфире говорим о конкретных схемах, на которых ежегодно у государства (и из нашего с вами кармана) крысят больше 37 миллиардов гривен!" - прокомментировал Саакашвили свое появление на ток-шоу с крысой.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский вывел Саакашвили из совета по градостроительству. Этот орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере.

Напомним, в прошлом году Саакашвили заявлял о планах вернуться в Грузию, а также успел отказаться от претензий на место премьер-министра этой страны.

Напомним, что в предыдущем выпуске Савик Шустер рассказал о суде против Игоря Коломойского.



Также Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело активиста Сергея Стерненко и приговор суда.



Кроме того, Венедиктова рассказала, что тормозило расследование по делам "ПриватБанка".



Также в прошлом выпуске прямо в эфире вспыхнула ссора между Антоном Геращенко и Романом Синициным относительно уличных беспорядков.



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