Саакашвілі приніс пацюка на ефір і розповів про корупцію: гризун заснув (відео)

Саакашвілі представив тварину гостям і аудиторії в студії та розповів, що пацюка звуть Еліта Корупція.

Також колишній глава Одесою облдержадміністрації поскаржився, що корупціонери в Україні не несуть покарання.

"Познайомтеся, це пацюк. Його прізвище Корупція. Звуть Еліта, Елічка. Він тут у клітці, в принципі. На жаль, дуже багато бюджетних щурів, які "щурять" бюджету та взагалі економіку України. Їх дуже часто можна побачити в парламенті, в уряді України, різних скликань. У цій студії часто можна побачити... Тому я чекаю не дочекаюся того моменту, коли їх можна буде теж посадити в клітку, і звільнити українську економіку", - заявив Саакашвілі.

Саакашвілі приніс пацюка в клітці на ефір (фото: скріншот)

Клітку з пацюком політик поставив на підлогу біля себе, але попросив, по можливості, для нього трибуну. Втім, гризуну такі умови в студії не надали.

Пацюк поводився спокійно під час виступу Саакашвілі, і через кілька хвилин, судячи з кадрів, навіть заснув.

Відео: Саакашвілі приніс на ефір пацюка в клітці

Трохи пізніше політик написав у своєму Twitter, що на передачі обговорювали, як в Україні з бюджету щорічно крадуть 37 мільярдів гривень.

"У прямому ефірі говоримо про конкретні схеми, на яких щорічно у держави (і з нашої з вами кишені) щурять понад 37 мільярдів гривень!" - Саакашвілі прокоментував свою появу на ток-шоу з пацюком.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський вивів Саакашвілі з ради з містобудування. Цей орган займається розв'язанням проблемних питань у цій сфері.

Нагадаємо, торік Саакашвілі заявляв про плани повернутися в Грузію, а також встиг відмовитися від претензій на місце прем'єр-міністра цієї країни.

Нагадаємо, що у попередньому випуску Савік Шустер розповів про суд проти Ігоря Коломойського.



Також Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала справу активіста Сергія Стерненка і вирок суду.



Крім того, Венедіктова розповіла, що гальмувало розслідування щодо справ "ПриватБанку".



Також у минулому випуску прямо у ефірі спалахнула суперечка між Антоном Геращенком та Романом Сініциним щодо вуличних заворушень.



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