Саакашвили после депортации Гордона сделал резкое заявление

Бывший президент Грузии отметил, что сегодня украинских представителей СМИ и чиновника не пустили в страну в аэропорту Тбилиси и завернули назад без объяснения причин. Так, прилетевшие будут депортированы.

Саакашвили увидел в таком решении грузинской стороны грубое нарушение прав человека и принципов демократии, а также доказательство заангажированности дела против него.

"Никаких объективных причин для такого шага у властей Грузии не было. Это очередное грубое нарушение принципов демократии, прав человека и свидетельство тому, что дело против Саакашвили не имеет ничего общего с правосудием", - говорится в публикации.

Также Саакашвили выложил в сети пост Марии Барабаш с видео, на котором Гордон в аэропорту рассказывает о не допуске в Грузию и объявлении о том, что въезд для них запрещен.

Журналист отметил, что прилетел сюда для участия в работе Академии Дмитрия Гордона, и планировал навестить в тюрьме в Рустави Саакашвили, который находится 27 суток за решеткой. Гордон добавил, что депортацию он связывает "со своей публичной позицией о защите Михаила Саакашвили", а решение грузинской стороны назвал "абсолютно нелепым".

Видео: Дмитрия Гордона не пустили в Грузию и депортируют в Украину