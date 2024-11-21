S.T.A.L.K.E.R. 2 - розчарування чи гра року? Відгуки гравців і критиків, оцінки і огляд

Видання Hardcore Gamer вважає, що однією з визначних особливостей франшизи S.T.A.L.K.E.R. 2завжди була її здатність дозволяти гравцям досліджувати Зону у своєму власному темпі, і S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжує цю традицію. На відміну від багатьох інших ігор, вона уникає підштовхування гравців уперед невидимою рукою або владних NPC, які спонукають їх виконувати термінові завдання.

Автор робить висновок, що візуально S.T.A.L.K.E.R. 2 вражає своєю графікою, хоча деякі аспекти не виправдовують початкових очікувань. Деякі текстури, освітлення і тіні менш деталізовані, ніж те, що було показано в попередніх прев'ю, а деякі моделі персонажів виграли б від візуальних оновлень.

Критик припускає, що візуальні ефекти могли бути урізані з міркувань продуктивності, але, незважаючи на це, гра в цілому працює гладко, з рідкісними перепустками кадрів, плаваючими глюками персонажів та рідкісними збоями.

З іншого боку, звуковий дизайн менш відполірований. Експерт зіткнувся з проблемами, що повторюються, з приглушеними пострілами під час бою. Незважаючи на це, загальний звуковий дизайн хвалять за його атмосферну ефективність, а моторошна ембієнтна музика задає тон для дослідження.

Ресурс GamesRadar заявив, що в даний час гра затьмарена переважною кількістю помилок, що ускладнює її рекомендацію в поточному стані.

Однією з найбільш постійних проблем, про які повідомляють гравці, є звукові збої.

ШІ ворогів є ще одним джерелом розчарування, оскільки вороги часто телепортуються під час перестрілок або застигають на місці, очікуючи, коли їх розстріляють.

Автор вважає, що поки технічні проблеми не будуть усунені, гравцям потрібно дочекатися подальших оновлень, перш ніж занурюватись у гру.

Видання VGC зробило висновок, що S.T.A.L.K.E.R. 2 зіштовхнувся із значними технічними проблемами, через що його важко рекомендувати у поточному стані. Гра була описана як один із найбільш нестабільних релізів, розглянутих останнім часом, з частими помилками чорного екрану, що виникають кожні 90 секунд. Критики зіткнулися з численними помилками, включаючи спотворені світлові ефекти, звукові збої та нечуйні пристрої введення, що змусило їх повторно встановлювати гру кілька разів.

Незважаючи на ці проблеми, основний ігровий процес виглядає перспективним, особливо з його атмосферним сеттингом у Зоні, який залишається переконливим.

Тим не менш, гра була визнана недопрацьованою до публічного випуску, і багато технічних проблем, як очікується, буде усунено у майбутніх оновленнях.

У виданні вважають, що хоча S.T.A.L.K.E.R. 2 має потенціал стати відмінним, він ще не завершений продукт, і на даний момент його не можна рекомендувати до покупки. Гра може покращитися з часом, але в даний момент вона здається незакінченою і може вимагати суттєвих оновлень, щоб розкрити свій повний потенціал.

Хоча S.T.A.L.K.E.R. 2 зустріли з великим ентузіазмом і багато гравців назвали її грою року, проте вона не позбавлена недоліків. Автор з PC Gamer вважає, що гра, як і раніше, несе в собі типові проблеми серії, такі як збої, помилки, збої анімації та проблеми зі ШІ. Навіть на високопродуктивному обладнанні (з процесором 3700X, графічним процесором RTX 4080 і 32 ГБ ОЗУ) гра іноді підгальмовує та страждає від випадкових падінь продуктивності.

Структура оповідання S.T.A.L.K.E.R. 2 може збивати з пантелику. Гравці часто відчувають, що наближаються до фінальної кульмінації історії, але гра перемикає передачі, спонукаючи їх продовжувати грати, проходячи через те, що здається нескінченною низкою подій. Цей затягнутий темп може стати стомлюючим, особливо ближче до кінця, коли деякі квести залишаються невирішеними чи неправильно оновленими у журналі, викликаючи плутанину.

Незважаючи на ці проблеми, основний досвід S.T.A.L.K.E.R. 2 залишається переконливим. Його дизайн старої школи в поєднанні з сучасною графікою забезпечує унікальний досвід в ігровому світі. Хоча помилки та груба механіка можуть відштовхнути деяких, повернення до Зони після більш ніж десятиліття відчувається ностальгічно, і гра, як і раніше, дає те, що зробило серію особливою насамперед.