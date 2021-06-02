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"С*ка не захочет - кобель не вскочит": депутат-священник оскорбил женщин и попал в скандал

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Среда 02 июня 2021 19:19
"С*ка не захочет - кобель не вскочит": депутат-священник оскорбил женщин и попал в скандал Коллаж РБК-Украина: депутат-священник попал в скандал
Автор: Styler

Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, который также является священником Православной церкви Украины, оскорбил женщин из-за абортов. Он в грубой форме дал понять, что в нежелательной беременности виноваты женщины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как говорят старые люди, с*ка не захочет - кобель не вскочит", - отметил Дедюхин, но потом удалил эту фразу. Хотя пользователи сети успели сделать скриншот его поста.

&quot;С*ка не захочет - кобель не вскочит&quot;: депутат-священник оскорбил женщин и попал в скандал

Скриншот

Ему также не понравились комментарии пользователей сети, которые говорили, что нельзя считать женщину лишь инкубатором.

"Эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность. При этом замечу, что ответственность мужчины гораздо больше, у нас же патриархат, а не что-то", – написал Дедюхин.

Сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что общество в наше время сексистское, и люди, которые обвиняют во всем женщин есть в разных партиях.

"Аборти - слишком тяжелая и болезненная социальная, психологическая, образовательная, экономическая проблема, чтобы позволять себе говорить о ней в подобной тональности", - написала Ирина Facebook.

Пользователи сети также раскритиковали высказывание Дедюхина.

  • Стыдно читать;
  • Вы действительно священник, или только позируете? Такой муйни я уже давно не слышала. Если вы священник, то займитесь своими в церкви, которые развращают детей, устраивают пьянки и оргии в митрополиях! Не суйте свой нос в частную жизнь людей. Вас туда не приглашали;
  • Как только дело касается женщины, ее свободы выбора, даже уважаемые люди теряют разум...
  • Что это было? Я не только отпишусь, я это недоразумение забаню. Оно противное, как мусорник, который не вывозили в течение недели.

Напомним, появилось видео задержания пьяного священника московского патриархата в селе Коровия на Буковине. Мужчина угрожал правоохранителям тем, что "придут румыны", называл их "бандеровцами", а также грозил "всадить пулю в лоб".

Ранее под Ровно сторонники УПЦ МП устроили драку с прихожанами ПЦУ.

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