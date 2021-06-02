"С*ка не захочет - кобель не вскочит": депутат-священник оскорбил женщин и попал в скандал

Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, который также является священником Православной церкви Украины, оскорбил женщин из-за абортов. Он в грубой форме дал понять, что в нежелательной беременности виноваты женщины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Как говорят старые люди, с*ка не захочет - кобель не вскочит", - отметил Дедюхин, но потом удалил эту фразу. Хотя пользователи сети успели сделать скриншот его поста.

Скриншот

Ему также не понравились комментарии пользователей сети, которые говорили, что нельзя считать женщину лишь инкубатором.

"Эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность. При этом замечу, что ответственность мужчины гораздо больше, у нас же патриархат, а не что-то", – написал Дедюхин.

Сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что общество в наше время сексистское, и люди, которые обвиняют во всем женщин есть в разных партиях.

"Аборти - слишком тяжелая и болезненная социальная, психологическая, образовательная, экономическая проблема, чтобы позволять себе говорить о ней в подобной тональности", - написала Ирина Facebook.

Пользователи сети также раскритиковали высказывание Дедюхина.