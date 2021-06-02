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"с*ка не схоче - кобель не вскоче": депутат-священник образив жінок і потрапив в скандал

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Середа 02 червня 2021 19:19
"с*ка не схоче - кобель не вскоче": депутат-священник образив жінок і потрапив в скандал Колаж РБК-Україна: депутат-священик потрапив в скандал
Автор: Styler

Депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який також є священником Православної церкви України, образив жінок через аборти. Він у грубій формі дав зрозуміти, що в небажаній вагітності винні жінки.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Як кажуть старі люди, с**ка не схоче - кобель не вскоче", - зазначив Дедюхін, але потім видалив цю фразу. Хоча користувачі мережі встигли зробити скріншот його посту.

&quot;с*ка не схоче - кобель не вскоче&quot;: депутат-священник образив жінок і потрапив в скандал

Скріншот

Йому також не сподобалися коментарі користувачів мережі, які говорили, що не можна вважати жінку лише інкубатором.

"Ембріон в матку потрапляє в результаті певних дій, скоєних самою жінкою. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, відповідай. При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більше, у нас же патріархат, а не щось ", - написав Дедюхін.

Співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що суспільство в наш час сексистське, і люди, які звинувачують у всьому жінок є в різних партіях.

"Аборт - занадто важка і болюча соціальна, психологічна, освітня, економічна проблема, щоб дозволяти собі говорити про неї в подібній тональності", - написала Ірина в Facebook.

Користувачі мережі також розкритикували висловлювання Дедюхина.

  • Соромно читати;
  • Ви дійсно священник, або тільки позуєте? Такої муйні я вже давно не чула. Якщо ви священник, то займіться своїми в церкві, які розбещують дітей, влаштовують пиятики і оргії в митрополіях! Не суньте свій ніс в приватне життя людей. Вас туди не запрошували;
  • Як тільки справа стосується жінки, її свободи вибору, навіть шановні люди втрачають розум...
  • Що це було? Я не тільки відпишуся, я це непорозуміння забаненю. Воно противне, як смітник, який не вивозили протягом тижня.

Нагадаємо, з'явилося відео затримання п'яного священника московського патріархату в селі Коровія на Буковині. Чоловік погрожував правоохоронцям тим, що "прийдуть румуни", називав їх "бандерівцями", а також погрожував "всадити кулю в лоб".

Раніше під Рівним прихильники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами ПЦУ.

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Новини України Життя депутаты священник
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