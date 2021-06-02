"с*ка не схоче - кобель не вскоче": депутат-священник образив жінок і потрапив в скандал

Депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який також є священником Православної церкви України, образив жінок через аборти. Він у грубій формі дав зрозуміти, що в небажаній вагітності винні жінки.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook .

"Як кажуть старі люди, с**ка не схоче - кобель не вскоче", - зазначив Дедюхін, але потім видалив цю фразу. Хоча користувачі мережі встигли зробити скріншот його посту.

Скріншот

Йому також не сподобалися коментарі користувачів мережі, які говорили, що не можна вважати жінку лише інкубатором.

"Ембріон в матку потрапляє в результаті певних дій, скоєних самою жінкою. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, відповідай. При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більше, у нас же патріархат, а не щось ", - написав Дедюхін.

Співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що суспільство в наш час сексистське, і люди, які звинувачують у всьому жінок є в різних партіях.

"Аборт - занадто важка і болюча соціальна, психологічна, освітня, економічна проблема, щоб дозволяти собі говорити про неї в подібній тональності", - написала Ірина в Facebook.

Користувачі мережі також розкритикували висловлювання Дедюхина.