Рынок авто в Украине: как изменятся цены после карантина в 2020 году

Цены на авто в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, что ждет украинский авторынок во второй половине 2020 года

Пандемия коронавируса продолжает бушевать во многих странах, в том числе и в Украине. Однако часть карантинных ограничений уже начали снимать и возвращаться к привычному укладу жизни. Специалисты в комментарии для Styler рассказали, что ждет украинский авторынок после карантина и как изменятся цены на автомобили во второй половине 2020 года.

Как рассказали в Федерации автопрома Украины, цены на авто упали практически во всех странах Европы. Спрос на авто в некоторых странах снизился до 80-90%.

"Интерес потребителей к покупке авто снизился в мире в целом, но все же не исчез совсем. В Украине спад был довольно ожидаемым. Продажи авто достигли 3604 единиц, что на 48% меньше продаже в апреле 2019. Но падение не было таким шокирующим, как в европейских странах, где продажи упали на 80-90% (например, в Испании). Тем не менее, падение продаж иметь значительное влияние на операционную деятельность автомобильных дилеров и импортеров, хотя есть надежда, что отложенный спрос сыграет свою роль", - рассказала Дарья Закалюжная.

Эксперты прогнозируют существенные скидки на автомобили в ближайшее время, так как склады сейчас полностью затоварены.

"Уже сейчас многие автомобильных дилеров и центров проводят распродажу автомобилей из состава со скидками, чтобы избежать затоваривания склада. Дальнейшая ценовая политика на новые авто не в последнюю очередь будет зависеть от развития ситуации с распространением вируса, ведь этот фактор напрямую влияет на потребительский спрос населения и на общую экономическую ситуацию. Невозможность действовать в традиционном формате спровоцировала быстрый переход на онлайн-форматы (онлайн-продажи, конфигурация, оформление и т.д.). Фактически вирус дал толчок перехода автомобильной индустрии в цифровой формат и изменении акцентов. Автомобильный бизнес активно приспосабливается к новым условиям. В мировой автомобильной отрасли сформировались основные тренды, которые закладывают основу концепции дилерских центров будущего: онлайн сток, конфигуратор онлайн, таргетированной рассылки в мессенджерах, минимизация бумажной работы и работы кассы, персонализированный подход, онлайн очередь и запись на ТО и тест-драйв и тому подобное. Уверены, что тенденция к диджитализации процесса продаж, для которой COVID-19 стал катализатором, будет развиваться и дальше", - отметили в Федерации автопрома Украины.

Как рассказал для Styler специалист по подбору и анализу авто Максим Иванцов, на рынке сейчас наблюдается сценарий отложенного спроса и всплеск стоит ожидать к осени.

"Относительно цен на б/у авто – пока наблюдается реализация сценария отложенного спроса на рынке. То, что при обычных условиях купили бы в течение апреля (традиционно пиковый месяц на украинском авторынке) - то будут покупать сейчас. Согласно моим наблюдениям, количество людей, которые из-за карантина отказались от планов покупки подержанного авто - не такое уж и значительное, где-то до 10% от общего количества потенциальных покупателей. Что касается новых авто - ситуация достаточно неоднородна, все зависит от импортеров, их запасов на складах и учетной политики, а в дальнейшей перспективе - от готовности и возможности производителя к дотациям для собственных импортеров. Автомобили из Европы сейчас почти не ввозят - коронакризис здесь имеет значительное влияние. Мой прогноз по рынку после коронакризиса такой: первый месяц-полтора после возобновления работы сервисных центров будет всплеск переоформлений, затем - летнее затишье, а осенью - уровень продаж на вторичке снова достигнет прошлогодних показателей, возможно с несущественной коррекцией в сторону уменьшения", - объяснил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут появиться дешевые автомобили из Европы и США.

Автор: Анна Шиканова