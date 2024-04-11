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"Рятують любов і обійми". Тарабарова замилувала фото зі своїми дітками

Четвер 11 квітня 2024 09:15
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"Рятують любов і обійми". Тарабарова замилувала фото зі своїми дітками Тарабарова поділилась фото зі своїми дітьми (фото: facebook.com/TARABAROVAofficial)
Автор: Василина Копитко

Співачка Світлана Тарабарова поділилась у соцмережі милими фото, на яких позує зі своїми трьома дітьми. Свій пост артистка підписала натхненними словами про любов та обійми, які рятують.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію співачки у Facebook.

Тарабарова показала своїх дітей

"Всі ми різні і це ок. І хтось завжди поруч, як Марія на цих фото. Рятують і лікують обійми, увага і любов. Обійми того, хто поруч із тобою зараз. Давай - давай обіймай", - підписала свої світлини співачка.

До посту вона прикріпила фото, на яких вона обіймає своїх трьох діток. Найменша донька тулиться до мами, старші діти - намагаються позувати. До слова, зовсім скоро - 19 квітня наймолодша донька артистки святкуватиме свій перший день народження.

&quot;Рятують любов і обійми&quot;. Тарабарова замилувала фото зі своїми дітками&quot;Рятують любов і обійми&quot;. Тарабарова замилувала фото зі своїми дітками&quot;Рятують любов і обійми&quot;. Тарабарова замилувала фото зі своїми діткамиСпівачка зі своїми дітьми (фото: facebook.com/TARABAROVAofficial)

Під постом співачки українці залишають коментарі із побажанням мирного й щасливого дитинства для дітей артистки. Дехто наголошує, що Тарабарова щаслива, оскільки має обійми, любов і повагу.

&quot;Рятують любов і обійми&quot;. Тарабарова замилувала фото зі своїми діткамиРеакція фанів на фото артистки (фото: facebook.com/TARABAROVAofficial)

Додамо також, що нещодавно Тарабарова випустила нову пісню "Моя остання нервова клітина". Трек у жартівливій манері розповідає про будні українців, які щодня намагаються адаптуватися до умов війни.

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