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"Спасают любовь и объятия". Тарабарова умилила фото со своими детьми

Четверг 11 апреля 2024 09:15
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"Спасают любовь и объятия". Тарабарова умилила фото со своими детьми Тарабарова поделилась фото со своими детьми (фото: Facebook.com/TARABAROVAofficial)
Автор: Василина Копытко

Певица Светлана Тарабарова поделилась в соцсети милыми фото, на которых позирует со своими тремя детьми. Свой пост артистка подписала вдохновенными словами о любви и объятих, которые спасают.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию певицы в Facebook.

Тарабарова показала своих детей

"Все мы разные и это ок. И кто-то всегда рядом, как Мария на этих фото. Спасают и лечат объятия, внимание и любовь. Обними того, кто рядом с тобой сейчас. Давай - давай обнимай", - подписала свои фотографии певица.

К посту она прикрепила фото, на которых она обнимает своих троих деток. Самая маленькая дочь прижимается к маме, старшие дети - пытаются позировать. К слову, совсем скоро - 19 апреля самая младшая дочь артистки будет праздновать свой первый день рождения.

&quot;Спасают любовь и объятия&quot;. Тарабарова умилила фото со своими детьми&quot;Спасают любовь и объятия&quot;. Тарабарова умилила фото со своими детьми&quot;Спасают любовь и объятия&quot;. Тарабарова умилила фото со своими детьмиПевица со своими детьми (фото: facebook.com/TARABAROVAofficial)

Под постом певицы украинцы оставляют комментарии, где желают мирного и счастливого детства для детей артистки. Некоторые подчеркивают, что Тарабарова счастлива, поскольку имеет объятия, любовь и уважение.

&quot;Спасают любовь и объятия&quot;. Тарабарова умилила фото со своими детьмиРеакция фанатов на фото артистки (фото: facebook.com/TARABAROVAofficial)

Добавим также, что недавно Тарабарова выпустила новую песню "Моя остання нервова клітина". Трек в шутливой манере рассказывает о буднях украинцев, которые ежедневно пытаются адаптироваться к условиям войны.

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