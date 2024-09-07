Рятуємо одяг: чому він сідає після прання та як цьому запобігти

Несподіваний та неприємний сюрприз: після прання одяг змінив свій розмір. Не треба лякатися - ще є способи врятувати улюблену річ. Чому сідає одяг та як цьому запобігти?
РБК-Україна (проєкт Styler) роз'яснює питання, які саме тканини сідають найбільше та як врятувати річ, що сіла.
Усадка - це природне явище для одягу, виготовленого з натуральних матеріалів. Після прання будь-які натуральні волокна змінюють свої властивості: набухають, перекручуються і зменшуються в розмірах.
Це відбувається через контакт з водою, коли тканина стає м'якшою і втрачає свою первісну форму. Виробники враховують це при створенні одягу, залишаючи необхідні припуски для усадки.
Тому при виборі речей з бавовни, льону або віскози важливо брати одяг трохи вільніший, щоб уникнути надмірної усадки після прання.
Дві основні причини усадки:
Деякі матеріали більше схильні до усадки, ніж інші. Натуральні тканини через свою гігроскопічність і пористу структуру схильні до змін розмірів.
Але навіть деякі штучні волокна, такі як віскоза або лайкра, можуть давати усадку після першого прання. Ось перелік тканин та їх схильність до усадки:
Особливо сильно усадці піддаються льон, віскоза і бавовна. Вони можуть зменшитися на кілька розмірів, якщо їх прати за неправильних умов, як-от при високих температурах або з сильним віджимом.
Виробники одягу використовують різні методи обробки тканин для зменшення ризику усадки.
Одним із таких методів є антиусадочна обробка, що полягає у відлежуванні тканини у вологому середовищі. Інші способи включають просочування тканин спеціальними розчинами, такими як формальдегід, що запобігає набуханню волокон.
Деякі тканини проходять гарячу обробку за допомогою валиків, що також зменшує ризик усадки.
Однак виробник не завжди вказує, чи була тканина оброблена від усадки. Тому можна застосовувати домашні методи профілактики:
Якщо після прання одяг зменшився, є кілька методів, які можуть допомогти повернути йому початкові розміри:
Замочування у розчині нашатирного спирту і води. Одяг слід залишити в розчині на 12 годин, а потім акуратно розтягнути вручну і висушити на вішаку.
Носіння вологого одягу. Одяг можна не сушити до кінця, а одягнути його трохи вологим і рухатися, поки він висихає. Це допоможе волокнам прийняти потрібну форму і розмір.
Прасування джинсів після прання. Джинсові вироби можна прасувати з натягом по напрямку основних ниток, щоб відновити їх розмір.
Також варто використовувати функцію відпарювання сучасних прасок для розтягування тканини, але перед цим слід завжди уважно читати рекомендації виробника на етикетці, щоб уникнути пошкодження одягу.
Раніше ми писали, коли при пранні правильно застосувати капсули, гель або ж порошок.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Martha Stewart, Spruce, Real Simple.