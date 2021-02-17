Рядом с Землей пронесется громадный астероид: размером с Лондонский глаз

Диаметр этого космического тела равен высоте Лондонского глаза, а это 135 метров. Лондонский глаз – это название одного из самых крупных на планете колеса обозрения.

Прохождение этого астероида вблизи к орбите Земли ученые назвали "близкий подход". Однако, по факту космическое тело будет находиться на расстоянии 0, 04423 астрономических единиц, что составляет более 6 616 713 километров от Земли.

По словам исследователей, это эквивалентно 40 процентам среднего расстояния между Землей и Солнцем.

Эксперты NASA отмечают, что астероид движется с огромной скоростью – 10, 37 км/секунду. Они отметили, что несмотря на внушительные размеры этого астероида, жителям Земли нечего опасаться.

Данные Центра изучения околоземных объектов показывают, что древние обломки небесного тела проплывут довольно далеко от поверхности нашей планеты.