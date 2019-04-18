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Под Киевом на женщину напал огромный черный паук: все подробности

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 18:44
Под Киевом на женщину напал огромный черный паук: все подробности
Огромный паук укусил женщину (фото: коллаж РБК-Украина)

Черный паук укусил женщину во время работы по хозяйству

Огромный паук укусил 42-летнюю жительницу села Демьянцы Киевской области, когда она занималась хозяйством. Об этом сообщил заместитель главного врача Переяслав-Хмельницкой станции экстренной медицинской помощи Владимир Чирка.

По его словам, в зоне укуса черного паука у женщины на пальце посинела кожа, и она почувствовала онемение. Медики оказали всю необходимую помощь.

Стоит отметить, что с наступлением весны активировались клещи, для которых 18-20 градусов тепла и высокая влажность после дождей идеальные условия для нападения на людей.

Под Киевом на женщину напал огромный черный паук: все подробности

Огромный паук укусил женщину (фото: pixabay.com)

Место обитания клещей - лиственные и смешанные леса. Кроме того, с помощью грызунов они могут добраться и до дачных участков. При этом в городе клещи часто находятся в лесопарковых зонах.

Напомним, что доктор Комаровский дал родителям важные советы о первой помощи при укусе насекомых. Он отметил, что укусы бывают разные - детей могут атаковать жалящие насекомые и кровососущие. Но у всех их есть одна особенность - они пускают яд в организм человека.

Опасность яда заключается в том, что он может вызвать сильную аллергическую реакцию. При этом при укусе пчелы в первую очередь необходимо удалить жало.

Ранее сообщалось о том, что в марте в одном из регионов РФ выпал снег с блохами. Данное погодное явление сняли на видео местные жители, которые разместили ролик в сети.

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