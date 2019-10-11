Рваный матрас и окурки: под Харьковом нашли детей в жутких условиях

Под Харьковом нашли детей в жутких условиях (Коллаж РБК-Украина)

Сотрудники социальных служб нашли детей, которые жили в нечеловеческих условиях

В городе Изюм Харьковской области обнаружили детей, который жили в нечеловеческих условиях. Малыши спали на ободранном матрасе на полу. Об этом сообщает местное издание "Город Х".

Сотрудники ювенальной превенции совместно с работниками социальных служб организовали проверку семей города Изюма, которые живут в так называемых "сложных жизненных обстоятельствах". Во время посещения одной из таких семей проверяющие оказались в шоковом состоянии.

Фото: gx.net.ua

В семье, где воспитывалось несколько детей, родители злоупотребляли алкогольными напитками и, хотя они уже находились в поле зрения социальных служб, на путь исправления они так и не встали.

Фото: gx.net.ua

В доме отсутствовала элементарная мебель и даже постель, везде был жуткий беспорядок, а пол был усеян окурками от сигарет. Дети спали на ободранном матрасе прямо на полу и вместо одеял укрывались курточками.

Фото: gx.net.ua

Горе-родители совершенно не уделяли внимание детям и совершенно не заботились об их бытовых потребностях и питании.

Сотрудники социальных служб приняли решение изъять малышей из семьи и поместить в местный центр социально-психологической реабилитации детей. А на родителей был составлен протокол по статье "Невыполнение родительских обязанностей". Дело будет передано в суд, который и решит дальнейшую судьбу детей.