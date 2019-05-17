Грязь и плесень: под Хмельницким ребенок жил в нечеловеческих условиях

Ребенок жил в жутких условиях (Коллаж РБК-Украина)

Полиция обнаружила ребенка в жутком грязном доме

В Хмельницкой области десятилетняя девочка проживала с мамой в условиях, которые мало были похожи на человеческие. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Хмельницкой области.

Жуткий дом, который был больше похож на сарай для животных, обнаружили во время очередного рейда с целью проверки условий проживания детей в семьях, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

30-летняя женщина вместе со своей 10-летней дочерью жили в доме местного жителя. При осмотре дома сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что помещение практически не пригодно для проживания. Везде валялся мусор, стены были ободраны и покрыты плесенью и грибком, пол был застелен прогнившими картонными коробками.

Кроме жуткой антисанитарии, в которой проживал ребенок, правоохранители отметили, что мать девочки регулярно злоупотребляет алкогольными напитками, за ребенком она не ухаживает.

В Хмельницкой области девочка жила в жуткой антисанитарии (hm.npu.gov.ua)

"В связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью ребенка, девочку немедленно отобрали у матери и направили в Хмельницкую районную больницу в детское отделение на обследование", - сказано в сообщении полиции.

После тщательного осмотра врачами девочку определят в реабилитационный центр. Матери за уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетнего ребенка, грозит штраф.

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