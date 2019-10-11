Рваний матрац і недопалки: під Харковом знайшли дітей в жахливих умовах

Під Харковом знайшли дітей в жахливих умовах (Колаж РБК-Україна)

Співробітники соціальних служб знайшли дітей, які жили в нелюдських умовах

В місті Ізюм Харківської області виявили дітей, що жили в нелюдських умовах. Малюки спали на обдертому матраці на підлозі. Про це повідомляє місцеве видання "Місто Х".

Працівники ювенальної превенції спільно з працівниками соціальних служб організували перевірку сімей міста Ізюму, які живуть у так званих "складних життєвих обставинах". Під час відвідин однієї з таких сімей перевіряючі опинилися в шоковому стані.

Фото: gx.net.ua

В родині, де виховувалося кілька дітей, батьки зловживали алкогольними напоями і, хоча вони вже знаходилися в полі зору соціальних служб, на шлях виправлення, вони так і не стали.

Фото: gx.net.ua

В домі були відсутні елементарні меблі і навіть постіль, скрізь був страшний безлад, а підлога була всіяна недопалками від сигарет. Діти спали на обдертому матраці прямо на підлозі і замість ковдр накривалися курточками.

Фото: gx.net.ua

Горе-батьки зовсім не приділяли уваги дітям і зовсім не дбали про їхні побутові потреби і харчування.

Співробітники соціальних служб прийняли рішення вилучити малюків з сім'ї і помістити в місцевий центр соціально-психологічної реабілітації дітей. А на батьків складено протокол за статтею "Невиконання батьківських обов'язків". Справу буде передано в суд, який і вирішить подальшу долю дітей.