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Крысы с тараканами: в сети показали жуткие кадры из Одесского СИЗО

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 22:52
Крысы с тараканами: в сети показали жуткие кадры из Одесского СИЗО
Фото: СИЗО (РБК-Украина)

В следственном изоляторе заключенные находятся в жутких условиях

В Одесском СИЗО заключенные находятся в нечеловеческих условиях. В сеть попали жуткие кадры из изолятора временного пребывания после того, как там побывал региональный представитель уполномоченного Александр Остапенко и правозащитники. Снимки опубликовал секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Крысы с тараканами: в сети показали жуткие кадры из Одесского СИЗОФото: В камерах нет вентиляции (ombudsman.gov.ua)

По информации омбудсмена, в СИЗО выявлено множество нарушений как национального законодательства, так и международных договоров, заключенных Украиной.

К слову, есмотря на установленный лимит наполнения учреждения в 1227 человек, в нем содержатся 1235 заключенных. Изолятор переполнен, не соблюдаются нормы площади на одного осужденного или взятого под стражу.

В камерах полностью отстутствует вентиляция, а в некоторых нет оконо и мест для сидения. В помещениях царит антисанитария: в них тяжело дышать, влажно, на стенах и потолках — плесень. Арестанты вынуждены пользоваться самодельными вентиляторами. Пребывание в такой камере - по сути пытка.

На кухнях обнаружили крыс и тараканов, из-за которых в СИЗО может возникнуть вспышка инфекционных заболеваний.

Фото: Одесское СИЗО (ombudsman.gov.ua)

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