Руйнують психіку та призводять до депресії: 8 шкідливих звичок, від яких потрібно позбутися

Уникнення власних емоцій

Варто дозволити собі відчувати емоції. Проговорювати те, що ви відчуваєте, корисно як із близькими вам людьми, так і з психотерапевтом. Заперечення або уникання власних емоцій може погіршити ваш психічний стан аж до розвитку депресії.

Не дотримання особистих кордонів

Встановіть особисті кордони та дотримуйтесь їх. Важливо вміти говорити "ні" заради власного благополуччя. Зазвичай люди без цього уміння ризикують перенавантажити себе роботою і швидко "вигоріти".

Зокрема, якщо ви серед тих, хто має звичку реагувати на робочі повідомлення ввечері та у вихідні, не можете припинити розв’язувати робочі питання під час відпочинку, то вам загрожує погіршення психологічного стану або й навіть фізичного здоров’я. Такі відчувають тривогу та схильні до депресії.

Не порівнюйте себе з іншими

Експерти радять фокусуватись на особистому внутрішньому зростанні,

Порівняння може призвести до низької самооцінки, адже призводить до почуття власної неповноцінності. Якщо ви оцінюєте себе через іншу людину, то ризикуєте втратити свою індивідуальність.

Тому від цього потрібно позбавлятися, адже це шлях до страждання.

Не накручуйте себе

Варто навчитися помічати свої сильні сторони. Постійна самокритика може підривати вашу впевненість у собі та спричиняти тривогу.

Необхідно звертати увагу на моменти, коли починаєте критикувати себе і зупинити ці негативні думки. Замість цього подумайте над переліком речей, за які ви собі вдячні. Можна вести щоденник вдячності.

Звинувачувати себе в невдачах

Відчуття провини є руйнівним для психіки людини, а надто, якщо вона має водночас ще й низьку самооцінку: тоді докори совісті поглинають її повністю і можуть провокувати депресію.

Не потрібно вигадувати собі покарання. Якщо ви дійсно винні в чомусь, ефективніше буде подумати, як виправити ситуацію.

Неактивний спосіб життя

Важливо, щоб прогулянка та спорт стали рутиною. Неактивний спосіб життя негативно впливає на ваш настрій та здоров’я.

Незначні фізичні вправи щодня покращать стан. Прогулянки на свіжому повітрі також потрібно зробити щоденним ритуалом: не рахуйте кроки, а просто насолоджуйтеся пейзажами, які бачите навколо.

Час у соцмережах

Потрібно обмежувати час, проведений у соцмережах. Пам’ятайте, що перевантаження інформацією може підвищити рівень стресу та викликати тривогу.

Уникнення соціальних контактів

Проводьте час із близькими, відвідуйте групи підтримки. Без соціальних контактів людина не може відчути повноту життя.

Важливо знати, що ізоляція веде до почуття самотності, депресії та тривожності. Тому не варто недооцінювати простого спілкування з людьми.