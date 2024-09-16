Руйнівний Місяць та королівське Сонце. Астролог дала повний прогноз на 16 вересня й назвала головні поради

Прогноз астропогоди на 16 вересня

Окрім того, що цей день не дуже підійде для нових справ та усього важливого, сьогодні не рекомендується сумувати та поспішати. Енергія доби сприяє розкриттю джерел знань, у понеділок настане день творчості.

"Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу. Але можуть з'явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження", розповіла Соловйова.

Гороскоп на 16 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

16 вересня - день Місяця. Він відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Цього дня Місяць буде у складних аспектах з Ураном (планетою несподіванок, революційних змін, реформ, свободи, інновацій та високих технологій, стихійних лих) і Меркурієм (планетою спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання)", - пояснила астролог.

"Через це можливі спалахи емоцій, імпульсивності, ексцентричності, дратівливості, неврівноваженості, екстремізму, необережності, підвищеної ризикованості, що може призвести до нещасних випадків. Можливі обман, шахрайство та крадіжки", - попередила вона.

Спробуйте збалансувати енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.

Астрологічний прогноз на цей понеділок (ілюстрація: freepik.com)

Але варто врахувати, що цього дня, з 17:29 до 19:06 (за київським часом) Місяць буде у руйнівному градусі Риб️.

"Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку, також він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - нагадала Соловйова.

"У Рибах️ цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до масових психозів, розчарування у житті, перешкоди, борги. Це символ недовіри", - додала вона.

Також цей градус хитрий, холодний і агресивний, підлий, підступний. Він заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає. А ще - додає схильності до душевних хвороб, маній, руйнівності, насильства. Градус створює нестійкі та хаотичні обставини, гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість.

"Не призначайте на цей період (з 17:29 до 19:06) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - радить астролог.

Що обіцяють зірки на цей понеділок (ілюстрація: freepik.com)

Сонце в королівському градусі - що це таке

"З 12:15, 16-го вересня, до 12:51, 17-го вересня, Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у королівському градусі Діви️", - розповіла Соловйова.

Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості.

Королівські градуси, зазначила астролог, створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті.

"Основні характеристики цього градусу у Діві️: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність. Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади", - розповіла Соловйова.

"Такий градус особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання. Він сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту. У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - резюмувала вона.