Разрушительная Луна и королевское Солнце. Астролог дала полный прогноз на 16 сентября и назвала главные советы

Прогноз астропогоды на 16 сентября

Кроме того, что этот день не очень подойдет для новых дел и всего важного, сегодня не рекомендуется грустить и спешить. Энергия суток способствует раскрытию источников знаний, в понедельник наступит день творчества.

"Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала. Но могут появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела и значительные физические нагрузки", - рассказала Соловьева.

Гороскоп на 16 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

16 сентября - день Луны. Она отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

"В этот день Луна будет в сложных аспектах с Ураном (планетой неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий, стихийных бедствий) и Меркурием (планетой общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучение)", - объяснила астролог.

"Из-за этого возможны вспышки эмоций, импульсивности, эксцентричности, раздражительности, неуравновешенности, экстремизма, неосторожности, повышенной рискованности, что может привести к несчастным случаям. Возможны обман, мошенничество и воровство", - предупредила она.

Попытайтесь сбалансировать энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.

Астрологический прогноз на этот понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Но стоит учесть, что в этот день с 17:29 до 19:06 (по киевскому времени) Луна будет в разрушительном градусе Рыб️.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и награду за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку, также он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния", - напомнила Соловьева.

"В Рыбах️ этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к массовым психозам, разочарование в жизни, препятствия, долги. Это символ недоверия", - добавила она.

Также этот градус хитрый, холодный и агрессивный, подлый, коварный. Он запутывает в собственных происках тех, кто ими злоупотребляет. А еще - придает склонность к душевным болезням, маниям, разрушительности, насилию. Градус создает неустойчивые и хаотические обстоятельства, гасит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность.

Не назначайте на этот период (с 17:29 до 19:06) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - советует астролог.

Что обещают звезды на этот понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Солнце в королевском градусе - что это такое

"С 12:15, 16 сентября, до 12:51, 17 сентября, Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность , темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет в королевском градусе Девы️", - рассказала Соловьева.

Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности.

Королевские градусы, отметила астролог, создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни.

"Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, щепетильность, своевременность, основательность. Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, власти", - рассказала Соловьева.

"Такой градус особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению. Он способствует концентрацию внимания, повышению интеллекта. В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех ли других ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - резюмировала она.