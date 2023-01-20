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На руїнах будинку в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей: що відомо

Зруйнований будинок в Дніпрі (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі на завалах зруйнованого російською ракетою будинку 14 січня виявили велику суму грошей. Тепер шукають власників цього майна

Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Філатов.

"І про дивовижне. На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта, упаковка не розголошуються", - написав очільник Дніпра.

Він уточнив, що всі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо власник зможе підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті.

"Цей народ перемогти не можна", - додав Філатов.

Що відомо про трагедію

Наразі з'ясовано, що російська ракета, яка потрапила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж залишаються зниклими безвісти. Впізнання триває.

Крім того, через російську атаку поранення отримали 80 людей. Наразі у лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє з них у тяжкому стані, зокрема 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, типу Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином.

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Борис ФілатовДнипро