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На руинах дома в Днепре обнаружили очень большую сумму денег: что известно

Разрушенный дом в Днепре (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре на завалах разрушенного российской ракетой дома 14 января была обнаружена крупная сумма денег. Теперь ищут владельцев этого имущества

Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.

"И об удивительном. На месте трагедии, на руинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются", – написал глава Днепра.

Он уточнил, что все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если владелец сможет подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены.

"Этот народ победить нельзя", – добавил Филатов.

Что известно о трагедии

Российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается.

Кроме того, из-за российской атаки ранения получили 80 человек. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое из них в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома рухнул.

Ранее сообщалось, что в Днепре ракета убила тренера по акробатике вместе с мужем и маленьким сыном.

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Борис ФилатовДнипро