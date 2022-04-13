"Русский" солдат разыграл амнезию в больнице, но попался. Врага поймали и накажут

Российский солдат решил попрактиковаться в актерском мастерстве и изображал раненого гражданского, у которого из-за травмы головы произошла амнезия. Однако недолго музыка играла.
Об этом говорится в Telegram-канале Днепр областной.
Случилось это в одной из больниц Кривого Рога. Таким образом россиянин хотел скрыться от ответственности.
Он привлек к себе немало внимания. В соцсетях даже начали репостить его фото с просьбой "найти родственников раненого юнца".
Фото: Вот такие глаза он делал на камеру в больнице (t.me/dniprooblcentr)
Но у него ничего не получилось. Личность россиянина была идентифицирована благодаря неравнодушным пользователям сети, которые нашли профиль врага в соцсетях РФ.
"Актер" оказался воякой российской армии, который после ранения был заброшен своим подразделением.
После этого решил переодеться в гражданскую одежду и изображать амнезию, чтобы его не разоблачили. Впоследствии он планировал сбежать из больницы и из Украины.
"Вояку вражеской армии задержано и передано спецслужбам, которые после допросов отправят пленного в спецлагерь", - говорится в сообщении облсовета.
Фото: А вот здесь он вместе с другими военными РФ, в центре (t.me/dniprooblcentr)
Ранее мы писали, что российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.