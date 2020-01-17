"Русский мир" в Донецке: в сеть попало знаковое видео

В сети показали видео оккупированного Донецка (фото из открытых источников)

В оккупированном боевиками Донецке на вокзале ходит всего один поезд

В сети показали знаковое видео из оккупированного Донецка, которое показывает результаты становления "русского мира" в городе. В ролике показали железнодорожный вокзал города, на котором, кроме одного человека, нет ни души. Это опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Алекс Афонин.

"Донецк. Железнодорожный вокзал . Место, где раньше пройти было нереально - приезжающие в город студенты, рабочие и просто гости. Сейчас на ЖД всего один рейс, сам вокзал пуст и лишь изредка слышно эхо чьего-то одиночного голоса", - написал пользователь под видео.

#Донецк #Ордло #Украина

Донецк. Железнодорожный вокзал . Место, где раньше пройти было нереально - приезжающие в город студенты, рабочие и просто гости.

Сейчас на ЖД всего один рейс, сам вокзал пуст и лишь изредка слышно эхо чьего-то одиночного голоса. pic.twitter.com/zJoaGgSPUH — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) 16 января 2020 г.

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Пользователи сети в комментариях отреагировали на видео и признали, что зрелище выглядит очень печально.

Так же выглядят ж/д вокзалы Приднестровья, говорят.

Скрепы кпта.

Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, на Донбассе на КПВВ "Марьинка" в очередях собираются около 6-7 тысяч человек за день - жители ОРДЛО приезжают из оккупированного Донецка на свободную от боевиков территорию, и в большинстве случаев за украинской пенсией.