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"Русский мир" в Донецьку: в мережу потрапило знакове відео

STYLERЖиття    17.01.2020 - 09:14
"Русский мир" в Донецьку: в мережу потрапило знакове відео
У мережі показали відео окупованого Донецька (фото з відкритих джерел)

В окупованому бойовиками Донецьку на вокзалі ходить лише один поїзд

У мережі показали знакова відео з окупованого Донецька, яке показує результати становлення "русского мира" в місті. У ролику показали залізничний вокзал міста, на якому, крім однієї людини, немає ні душі. Це опублікував на своїй сторінці в Twitter користувач Алекс Афонін.

"Донецьк. Залізничний вокзал . Місце, де раніше пройти було нереально - сюди приїжджали студенти, робітники і просто гості. Зараз на ЖД всього один рейс, сам вокзал порожній і лише зрідка чути відлуння чийогось одиночного голоса", - написав користувач під відео.

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Користувачі мережі в коментарях відреагували на відео і визнали, що видовище виглядає дуже сумно.

  • Так само виглядають жд вокзали Придністров'я, кажуть.
  • Скріпи кпта.

&quot;Русский мир&quot; в Донецьку: в мережу потрапило знакове відеоСкріншот коментарів

Як ми раніше писали, на Донбасі на КПВВ "Мар'їнка" в чергах збираються близько 6-7 тисяч осіб за день - жителі ОРДЛО приїжджають з окупованого Донецька на вільну від бойовиків територію, і в більшості випадків української пенсією.

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