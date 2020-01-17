"Русский мир" в Донецьку: в мережу потрапило знакове відео

У мережі показали відео окупованого Донецька (фото з відкритих джерел)

В окупованому бойовиками Донецьку на вокзалі ходить лише один поїзд

У мережі показали знакова відео з окупованого Донецька, яке показує результати становлення "русского мира" в місті. У ролику показали залізничний вокзал міста, на якому, крім однієї людини, немає ні душі. Це опублікував на своїй сторінці в Twitter користувач Алекс Афонін.

"Донецьк. Залізничний вокзал . Місце, де раніше пройти було нереально - сюди приїжджали студенти, робітники і просто гості. Зараз на ЖД всього один рейс, сам вокзал порожній і лише зрідка чути відлуння чийогось одиночного голоса", - написав користувач під відео.

#Донецк #Ордло #Украина

Донецьк. Залізничний вокзал . Місце, де раніше пройти було нереально - які приїжджають в місто студенти, робітники і просто гості.

Зараз на ЖД всього один рейс, сам вокзал порожній і лише зрідка чути відлуння чийогось одиночного голосу. pic.twitter.com/zJoaGgSPUH — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) 16 січня 2020 р.

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Користувачі мережі в коментарях відреагували на відео і визнали, що видовище виглядає дуже сумно.

Так само виглядають жд вокзали Придністров'я, кажуть.

Скріпи кпта.

Скріншот коментарів

Як ми раніше писали, на Донбасі на КПВВ "Мар'їнка" в чергах збираються близько 6-7 тисяч осіб за день - жителі ОРДЛО приїжджають з окупованого Донецька на вільну від бойовиків територію, і в більшості випадків української пенсією.