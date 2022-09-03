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"Русские истощены": генерал Бен Ходжес рассказал, когда Украина переломит ход войны с Россией

Фото: ВСУ может выйти на границы 23 февраля к концу года (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украина может переломить ход войны с Россией и выйти на границы 23 февраля уже к концу 2022 года.

Об этом сообщил американский генерал-лейтенант в отставке, ветеран войны в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в интервью сайту Charter97.org.

"Русские истощены"

Генерал считает, что, если Запад продолжит поддерживать Украину, то ход войны будет определен уже зимой. Россиян смогут откинуть на границы 23 февраля.

"Из-за ужасной логистики русские истощены. Они не могут обеспечить никакую наступательную операцию. Не думаю, что они смогут остановить решительное украинское наступление, если Запад будет поддерживать Украину. Полагаю, что к концу этого года мы увидим, как российские силы будут полностью отброшены к линии 23 февраля", - отметил бывший военный.

Ходжес прогнозирует оттеснение оккупантов, так как они на данный момент не могут достичь больших военных успехов.

"Подумайте о карте: после шести месяцев, со всеми преимуществами и всем предполагаемым военным потенциалом России посмотрите на маленькую тонкую полоску Украины, который они контролируют. И она становится меньше. Так что я считаю вполне правдоподобным, что к концу этого года Украина оттеснит Россию к линии 23 февраля", - сообщил ветеран войны в Ираке и Афганистане.

Крым был и будет украинским

Ходжес не сомневается в том, что Украина сможет вернуть аннексированный россиянами Крым.

"И я верю, что мы увидим возвращение Крыма под украинский суверенитет, вероятно, в какой-то момент в следующем году через сочетание военных и дипломатических усилий. Президент Зеленский сказал: "С Крыма все началось, Крымом все и закончится". Думаю, это именно то, во что верит весь украинский народ", - резюмировал он.

Напомним, что Россия усилила дезинформацию о контрнаступлении ВСУ.

Кроме того, ВСУ порвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

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