Русская попса, ничего нового: Little Big попались на плагиате песен The Black Eyed Peas

Представители России на Евровидении 2021 Little Big попали в громкий скандал
Российская группа Little Big, которая будет представлять РФ на Евровидении 2021, попала в громкий скандал - популярный коллектив обвинили в плагиате. И не кого-либо, а самих The Black Eyed Peas.
Так, в сети появилось видео, в котором популярная блогерша сравнивает песни Little Big и треки The Black Eyed Peas. В частности, на видео сравнивают "Uno" с "My Humps", "Go Bananas" с "Rock That body" и "I’m Okay". И действительно - все мелодии и ритмика очень похожи. Некоторые фрагменты даже полностью идентичны!
Ну во-первых ЭТО ДРУГОЕ— Двач (@ru2ch1) June 14, 2020
Во-вторых нот всего семь
И напоследок никогда такого не было и вот опять pic.twitter.com/P10NPFsI2L
Little Big сплагиатили песни The Black Eyed Peas
Пользователи сети моментально отреагировали на скандал. В комментариях к видеоразоблачению за считанные дни юзеры оставили тысячи комментариев. Почти все сходятся во мнении: Little Big пошли путем, которым ходили и ходят до сих пор все популярные артисты из России, то есть, занялись обыкновенным плагиатом.
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Автор: Мария Бойко