Російська попса, нічого нового: Little Big попалися на плагіаті пісень The Black Eyed Peas

Little Big попалися на плагіаті (фото: instagram.com/littlebigband)

Представники Росії на Євробаченні 2021 Little Big потрапили в гучний скандал

Російська група Little Big, яка буде представляти РФ на Євробаченні 2021, потрапила в гучний скандал - популярний колектив звинуватили в плагіаті. І не кого-небудь, а самих The Black Eyed Peas.

Так, в мережі з'явилося відео, в якому популярна блогерша порівнює пісні Little Big і треки The Black Eyed Peas. Зокрема, на відео порівнюють "Uno" з "My Humps", "Go Bananas" з "Rock That body" і "I'm Okay". І дійсно - всі мелодії і ритміка дуже схожі. Деякі фрагменти навіть повністю ідентичні!

Ну по-перше ЦЕ ІНШЕ



По-друге нот всього сім



І наостанок ніколи такого не було і ось знову pic.twitter.com/P10NPFsI2L — Двач (@ru2ch1) June 14, 2020

Little Big сплагіатили пісні The Black Eyed Peas

Користувачі мережі моментально відреагували на скандал. У коментарях до відеовикриття за лічені дні юзери залишили тисячі коментарів. Майже всі сходяться на думці: Little Big пішли шляхом, яким ходили і ходять до цих пір всі популярні артисти з Росії, тобто, зайнялися звичайним плагіатом.

Російська попса, нічого нового.

Одна півкуля землі (Росія) краде у більш розвиненої другої півкулі землі (США)

Йшов 2020 рік. Люди почали дізнаватися, що росіянська музика – г*вно для д*білів.

Якщо брати саме Євробачення 2020, то Росія відправила непорозуміння, а Ісландія, наприклад, відмінну поп-пісню, де красивий чоловік співає про свою дочку (яка тільки народилася). Дуже мелодійно англійською звучить і сам текст хороший.

"UNO" (пісня, з якої Little Big повинні були представляти РФ на Євробаченні 2020 – ред.) - це якийсь найпростіший набір фраз, англійська на рівні А2, стилізований під Південну Америку, і біт рівня колгоспного клубу нульових.

Little Big переоцінена ф*гня для бидла. Тупішої музики ніколи не чув. Дуже прикро, що багато іноземців асоціюють Росію з цими злодіями (в плані музики), а не з Чайковським, наприклад.

В російській попсі прийнято красти чужі мотиви та ідеї, як і в репі. Нічого нового.

Раніше ми писали про те, що "Квартал 95" вляпався у гучний скандал за крадіжку чужих жартів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марія Бойко