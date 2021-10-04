Руслана прокомментировала свою "беременность": это крик души!

"Это не интрига, это крик души. Когда я это говорила, я говорила это сознательно. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей хотим держать не для кадра. Многие люди всегда знали, как я жертвую собой, личной жизнью. Они знали, что отдавая такую энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы, чтобы забеременеть", - рассказала артистка.

Интересно, что певица снова намекнула на свое положение, обращаясь ко всем украинкам.

"И теория "ложись, ешь, спи, задирай ноги, ничего не делай" была не для меня. Поэтому сейчас я хочу обратиться ко всем девушкам: нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает - это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь", - поделилась Руслана.

Напомним, что в шоу "Маскарад" певица говорила, что крестных для ребенка они уже выбрали вместе с мужем - ими станут звездные детективы шоу Ирина Билык и Маша Ефросинина.

Руслана уже 25 лет замужем за своим продюсером Александром Ксенофонтовым. Детей у парочки никогда не было.