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Руслана показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Руслана Лижичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Руслана Лижичко поділилася з прихильниками рідкісною світлиною з мамою, яку опублікувала у своїх соцмережах на честь дня народження Ніни Аркадіївни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка показала маму

На опублікованому фото щасливі мама та донька обіймають одна одну. Під публікацією Руслана зворушливо привітала найріднішу людину.

Зокрема, співачка оприлюднила рядки, які їй колись присвятила Ніна Аркадіївна.

Руслана Лижичко з мамою (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

А тепер зірка захотіла ними ж звернутися до родички.

"Моя душа обрала тебе і тільки тебе… Таку красиву і дивовижну. Таку ніжну і талановиту. Таку запальну і усміхнену. Таку мужню і романтичну. Таку щиру і щедру… Таку, як мільярд зірок! Ти для мене все… Все моє життя…»

"Ти маєш бути щаслива, і я все зроблю для цього. Я все зроблю для тебе… Все неможливе. Тільки, щоб ми були завжди разом. Я люблю тебе", - написала переможниця "Євробачення-2004".

Руслана Лижичко з мамою (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Також вона побажала красуні-матусі бути завжди щасливою.

"Я бажаю тобі величезного найбільшого щастя, бо ти і є щастя. Щастя всього мого життя", - розчулила артистка.

Реакція юзерів

Прихильники із задоволенням приєдналися до привітань та відзначили, що Руслана дуже схожа на свою маму.

  • З днем народження чарівну матусю
  • Красуні! Многая літа, здоров'я, жіночого щастя! 
  • Вітання мамі, подяка за таку чудову тебе! 
  • Ви дуже схожі мама та донька! Вітаємо з Днем народження Вашу матусю
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Руслана Лыжичкозвезды шоу-бизнеса