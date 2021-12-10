Руслана поделилась планами на материнство: беременность или усыновление

Беременна ли звезда?

Звезда подчеркнула, что она об этом осознанно публично заговорила, чтобы подчеркнуть себе, рассказать о своих намерениях людям и немного подбодрить своих родителей.

"Они очень беспокоились, что я поставлю свою деятельность выше семьи. Я вышла и сказала, что для меня семья главное, и я хочу это сделать для Саши, потому что я знаю, как он об этом мечтает много лет. Наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду, и сейчас, несмотря ни на что, сколько бы ни было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка", - сообщила певица.

Мечта о ребенке

По словам Русланы, она озвучила свою мечту о ребенке.

"Я хочу, чтобы девушки вдохновились сейчас моими словами и позаботились о том, чтобы родить – это круто и, наверное, единственный смысл", – поделилась звезда.

Артистка отметила, что они с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым подумывали об усыновлении.

Но вначале супруги думают родить своего ребенка. А разговор об усыновлении у супругов был после того, "когда из Донецка побежали первые беженцы".

"Я спросила у мужа: "Сашка, а мы сможем?". Мы почувствовали, что сначала нам хочется иметь своего ребенка, это, наверное, психологически очень сильное свое видение ситуации, а уж когда у тебя будет собственный ребенок, тогда можно поднимать уже другие вопросы, мы просто решили себе не менять то, на что я должна настроиться сама", - поделилась Руслана.

Отметим, что сейчас Руслане 48 лет, она уже 25 лет в браке со своим супругом.