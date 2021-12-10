Руслана поділилася планами на материнство: вагітність або усиновлення

Чи вагітна зірка?

Зірка підкреслила, що вона про це усвідомлено публічно заговорила, щоб підкреслити собі, розповісти про свої наміри людям і трохи підбадьорити своїх батьків.

"Вони дуже турбувалися, що я поставлю свою діяльність вище сім'ї. Я вийшла і сказала, що для мене сім'я головне, і я хочу це зробити для Саші, тому що я знаю, як він про це мріє багато років. Наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду, і зараз, незважаючи ні на що, скільки б не було попереду проектів або бурхливих подій, я озвучила, що дійсно хочу мати дитину", - повідомила співачка.

Мрія про дитину

За словами Руслани, вона озвучила свою мрію про дитину.

"Я хочу, щоб дівчата надихнулися зараз моїми словами і подбали про те, щоб народити – це круто і, напевно, єдиний сенс", – поділилася зірка.

Артистка зазначила, що вони з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим подумували про усиновлення.

Але спочатку подружжя думає народити свою дитину. А розмова про усиновлення у подружжя була після того, "коли з Донецька побігли перші біженці".

"Я запитала у чоловіка:" Сашко, а ми зможемо?". Ми відчули, що спочатку нам хочеться мати свою дитину, це, напевно, психологічно дуже сильне своє бачення ситуації, а вже коли у тебе буде власна дитина, тоді можна піднімати вже інші питання, ми просто вирішили собі не міняти те, на що я повинна налаштуватися сама", - поділилася Руслана.

Зазначимо, що зараз Руслані 48 років, вона вже 25 років у шлюбі зі своїм чоловіком.