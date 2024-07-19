"Руслана почала рідше снитися": чоловік Писанки зворушив спогадами про кохану

"Вчуся відпускати"

Ісаков розповів, що часто їздить на кладовище, де перепоховали Писанку та її маму. Він дбає про могили Руслани та її родичів, а також зізнається, що не завжди хоче повертатися додому.

"Часом трошки посиджу біля родичів, інколи - довше, не хочеться їхати звідти. Щось розповідаю. Чи вірю в те, що вона чує? Мені здається, що в таких випадках ти більше з собою розмовляєш. До себе звертаєшся. Свого роду самоаналіз", - пояснив чоловік Писанки.

"Знаєте, Руслана почала рідше мені снитися. Я не ображаюся, навіть думаю, що так і треба. Значить, вчуся відпускати її потрошку", - додав він.

Писанка та її чоловік (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Чи вірить Ісаков у знаки

За словами чоловіка Писанки, він не любить містику. Адже багато що, на його думку, здається вигаданим. Хоча, зізнається Ісаков, "всіляких речей такого роду справді вистачало".

"Можливо, тому що продовжую багато про неї думати. Хоча спеціально нічого не читаю, не дивлюся телевізор, бо кожного разу стає боляче. Але все якось саме приходить. Та й немає в будинку ні одного квадратного метра, де немає присутності Руслани - фотографії, нагороди, сценічні костюми", - поділився він.

Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Втім, без спогадів та "нагадувань" про минуле не обходиться. Буває таке, що Ісаков бачить у соцмережах дописи та фото, на яких він з Писанкою, до хвороби та усього, що сталося.

"Буває, приємно перебирати в пам'яті ті спогади, а часом - щемливо. Три роки тому, п'ять років тому… Я, Руся, коти. Наша незмінна кішка Флешка весь час зі мною. Їй вже близько десяти років. Сьогодні бачите, як спекотно, не бачив її цілий день. Або десь заховалася в тіні, або на полювання пішла. Вона мені мишей носить, ящірок - кладе біля дверей. Годувальниця", - розповів чоловік Писанки.

Ведучої не стало 19 липня 2022 року (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Від чого померла Писанка

Чоловік артистки розкрив причину її смерті за декілька днів після того, як її не стало.

"Знаю, що повинен повідомити, тому: у Русі був рак. На жаль, агресивна форма і трохи запущений. На жаль, імунітет не витримав. Але так, як боролася вона, я б не зміг навіть наполовину", - розповідав Ісаков.

Писанці було 56 років, вона померла у Німеччині. Зірка нікому не розповідала про рак та намагалася стійко триматися. Навіть коли Руслана почала втрачати волосся, вона все одно мріяла про майбутнє та забороняла чоловіку сумувати.