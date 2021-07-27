Руслан Тимофеев: Adventures Lab ищет своего единорога

Adventures Lab - украинский инвестиционный фонд. Он появился относительно недавно, в декабре 2019 года, но уже успел заработать репутацию сильного игрока на рынке. Его главный фокус - early stage, growth stage и late stage проекты.

Средний объем инвестиций составляет 100-500 тыс. долларов. Фонд уже вложил в различные проекты больше 15 млн. Практически с нуля создано 14 бизнесов.

Сервис для геймеров и образовательный TikTok

Уже за первый год существования фонд сделал 6 крупных финансовых вложений. Наиболее громкие стартапы, в которые инвестировал Adventures Lab, - приложения Reface, StreamHERO, EduDo и другие.

Проект из Беларуси EduDo, для которого украинский фонд выступил лид-инвестором, поднял раунд в размере 300 тыс. долларов. Это образовательная платформа с короткими обучающими видеороликами. Контент заливают сами пользователи. Их задача: изложить конкретный материал или идею в видео, продолжительностью не более 3 минут. Такой себе ТikTok для детей и взрослых, но с фокусом на обучении вместо развлечений. Инвестиции, выделенные Adventures Lab и партнерами, были направлены на доработку приложения: ему добавили функционала, создали больше инструментов для генерирования контента и его дальнейшей монетизации.

Один из самых крупных портфельных активов фонда - проект Reface. Adventures Lab поверила в проект ещё до того, как он получил мировую известность, и конвертировала свою веру в инвестиции. Теперь же этим приложением пользуется весь мир, осенью прошлого года Reface занял первое место в топе самых популярных приложений AppStore, а совсем недавно им воспользовался даже Илон Маск. Причем, не в первый раз.

Стриминговый рекламный сервис StreamHERO на этапе pre-seed раунда привлек 550 тыс. долларов. Adventures Lab выступил в качестве ведущего инвестора. Руслан Тимофеев подчеркивает, что основатели и команда StreamHERO впечатлили представителей фонда своей идеей и путями ее реализации. К тому же, киберспортивная отрасль динамично развивается и с каждым годом все больше обращает на себя внимание инвесторов. Принцип работы сервиса заключается в интеграции рекламы в стримы геймеров. По словам разработчиков, StreamHERO дает возможность запустить рекламу у сотен стримеров за очень короткий промежуток времени. Сегодня на сервисе ведут трансляции тысячи геймеров из разных стран. В текущем году команда проекта направит инвестиции на улучшение рекламных алгоритмов и инструментов аналитики.

Тимофеев отмечает, что отбор стартапов для инвестирования – это длительный, трудоемкий процесс. Он подразумевает мощнейшую аналитику и прогнозирование. Но даже масса усилий не гарантирует, что тот или иной стартап выстрелит:

"В какой-то степени, отбор проектов - это всегда про риск. Несмотря на всю экспертизу, не всегда можно быть уверенным, что проект станет успешным, - объясняет Руслан Тимофеев. - В той же Кремниевой Долине есть стартапы, приносящие миллионы, а есть провалившиеся в первый же год. Хотя в их развитие было вложено не меньше".

Предприниматель считает, что нельзя исключать и фактор случайности. Поэтому, разумеется, риск велик.

"Но разве не в этом и заключается суть венчурных инвестиций? Мы всегда в поиске. Adventures Lab ищет своего "единорога", - с улыбкой резюмирует он.

Критерии отбора

Как же происходит "кастинг" стартапов, которые в итоге получают инвестиции? Тимофеев объясняет, что все начинается с мониторинга рынка потенциально интересных потребителю проектов. Да, не инвестору, а именно потребителю. Проверяется надежность и рентабельность, изучается стратегия развития бренда, профессиональные качества сотрудников, финансовые показатели, целевая аудитория, управленческие способности основателей, их бэкграунд. Действительно, перед инвестированием в тот или иной проект, его оценивают по многим критериям. Среди таковых уникальность идеи, опыт и ресурсность сотрудников, экологичность команды – список длинный.

Стартапы, в которые вкладываются финансы, делятся на три категории: early stage – находящиеся на ранней стадии развития, зарабатывают сравнительно немного, инвестиции в них измеряются тысячами долларов; growth stage – пребывающие на этапе роста, есть стратегия и бизнес-план, в них инвестируют до млн долларов; late stage - бренды, зарабатывающие миллионы в год, требующие миллионных вложений.

Венчурное инвестирование осуществляется в несколько стадий. Команду Adventures Lab наиболее интересуют два стартовых этапа: рre-seed и seed.

"Рre-seed - это капиталовложения на стадии идеи или разработки демо-версии приложения. Здесь инвестиции небольшие, ориентировочно от 100 до 200 тыс. долларов. Эта фаза содержит две составляющие – идею и прототип. Прототип является, по сути, функционирующим продуктом, который уже можно представлять покупателю. Seed-раунд следующий. Продукт уже продается, но нуждается в масштабировании", - заключает Руслан Тимофеев.

Рre-seed и seed стадии отличает повышенный финансовый риск, но и наиболее высокая окупаемость, если бренд "заходит" потребителю. Adventures Lab проводит детальный анализ проекта, изучает команду и перспективу продукта, оценивает базовые бизнес-метрики - стоимость привлечения клиентов, текущее количество пользователей, средний чек.

Настоящее и будущее украинских стартапов

Стремительное и динамичное развитие отечественного рынка стартапов выпало на начало прошлого десятилетия. Тогда новые проекты росли, как грибы после дождя, в Украину заходили крупные иностранные инвесторы, местные венчурные фонды тоже старались не отставать от заграничных партнеров. Многое изменил 2013 год. Инвестиции сократились, многие компании выводили свои активы из Украины. Немало стартаперов стали прибегать к релокейтам на Кипр, в Польшу, Эстонию, Германию и Соединенные Штаты.

Основатель Adventures Lab считает, что лишь относительно недавно экосистема украинского стартап-рынка начала снова возрождаться: открываются новые возможности для молодых и амбициозных предпринимателей, IT-сектор находится на подъеме.

"Пандемия коронавируса и большой локдаун 2020 года скорректировали, но не изменили эту тенденцию", - заключает он.

До уровня США, разумеется, еще далеко, но по меркам Восточной Европы позиции нашего рынка стартапов существенно укрепились.

Серьезным отличием отечественного рынка венчурных инвестиций от, скажем, американского, является нежелание местных инвесторов вкладывать средства в рискованные проекты. Это объяснимо, но и стартапов стоимостью свыше 1 миллиарда наподобие Uber или Didi Chuxing при таком подходе в нашей стране ближайшее время не появится.

Однако Руслан Тимофеев считает, что украинская экосистема в целом развивается в верном направлении. Ведь главным ресурсом остаются люди. Пока есть молодые, амбициозные предприниматели с горящими глазами и желанием развиваться, инвесторам будет интересен и наш внутренний рынок, и наши проекты.