Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога

Adventures Lab - український інвестиційний фонд. Він з'явився відносно нещодавно, в грудні 2019 року, але вже встиг заробити репутацію сильного гравця на ринку. Його головний фокус - early stage, growth stage і late stage проекти.

Як матеріалізувати ідею для стартапу в справу, що приносить мільйони, засновник Adventures Lab Руслан Тимофєєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Середній обсяг інвестицій становить 100-500 тис. доларів. Фонд вже вклав в різні проекти понад 15 млн. Практично з нуля створено 14 бізнесів.

Сервіс для геймерів і освітній TikTok

Уже за перший рік існування фонд зробив 6 великих фінансових вкладень. Найбільш гучні стартапи, в які інвестував Adventures Lab, - додатки Reface, StreamHERO, EduDo і інші.

Проект з Білорусі EduDo, для якого український фонд виступив лід-інвестором, підняв раунд в розмірі 300 тис. доларів. Це освітня платформа з короткими навчальними відеороликами. Контент заливають самі користувачі. Їх завдання: викласти конкретний матеріал або ідею в відео, тривалістю не більше 3 хвилин. Такий собі ТikTok для дітей і дорослих, але з фокусом на навчанні замість розваг. Інвестиції, виділені Adventures Lab і партнерами, були направлені на доопрацювання програми: йому додали функціоналу, створили більше інструментів для генерування контенту і його подальшої монетизації.

Один з найбільших портфельних активів фонду - проект Reface. Adventures Lab повірила в проект ще до того, як він отримав світову популярність, і конвертувала свою віру в інвестиції. Тепер же цим додатком користується весь світ, восени минулого року Reface зайняв перше місце в топі найпопулярніших додатків AppStore, а зовсім недавно їм скористався навіть Ілон Маск. Причому, не в перший раз.

Стрімінговий рекламний сервіс StreamHERO на етапі pre-seed раунду привернув 550 тис. доларів. Adventures Lab виступив в якості ведучого інвестора. Руслан Тимофєєв підкреслює, що засновники й команда StreamHERO вразили представників фонду своєю ідеєю і шляхами її реалізації. До того ж, кіберспортивна галузь динамічно розвивається і з кожним роком все більше звертає на себе увагу інвесторів. Принцип роботи сервісу полягає в інтеграції реклами в стрім геймерів. За словами розробників, StreamHERO дає можливість запустити рекламу у сотень стримеров за дуже короткий проміжок часу. Сьогодні на сервісі ведуть трансляції тисячі геймерів з різних країн. У поточному році команда проекту направить інвестиції на поліпшення рекламних алгоритмів і інструментів аналітики.

Тимофєєв зазначає, що відбір стартапів для інвестування - це тривалий, трудомісткий процес. Він має на увазі найпотужнішу аналітику і прогнозування. Але навіть маса зусиль не гарантує, що той чи інший стартап вистрілить.

"Якоюсь мірою, відбір проектів - це завжди про ризик. Попри всю експертизу, не завжди можна бути впевненим, що проект стане успішним, - пояснює Руслан Тимофєєв. - В тій же Кремнієвій Долині є стартапи, що приносять мільйони, а є провалилися в перший же рік. Хоча в їх розвиток було вкладено не менш".

Підприємець вважає, що не можна виключати і фактор випадковості. Тому, зрозуміло, ризик великий.

"Але хіба не в цьому і полягає суть венчурних інвестицій? Ми завжди в пошуку. Adventures Lab шукає свого "єдинорога", - з посмішкою резюмує він.

Критерії відбору

Як же відбувається "кастинг" стартапів, які в підсумку отримують інвестиції? Тимофєєв пояснює, що все починається з моніторингу ринку потенційно цікавих споживачеві проектів. Так, не інвестору, а саме споживачеві. Перевіряється надійність і рентабельність, вивчається стратегія розвитку бренду, професійні якості співробітників, фінансові показники, цільова аудиторія, управлінські здібності засновників, їх бекграунд. Дійсно, перед інвестуванням в той чи інший проект, його оцінюють за багатьма критеріями. Серед таких унікальність ідеї, досвід та ресурсу співробітників, екологічність команди - список довгий.

Стартапи, в які вкладаються фінанси, діляться на три категорії: early stage - знаходяться на ранній стадії розвитку, заробляють порівняно небагато, інвестиції в них вимірюються тисячами доларів; growth stage - перебувають на етапі зростання, є стратегія і бізнес-план, в них інвестують до млн доларів; late stage - бренди, які заробляють мільйони на рік, що вимагають мільйонних вкладень.

Венчурне інвестування здійснюється в кілька стадій. Команду Adventures Lab найбільш цікавлять два стартові етапи: рre-seed і seed.

"Рre-seed - це капіталовкладення на стадії ідеї або розробки демо-версії програми. Тут інвестиції невеликі, орієнтовно від 100 до 200 тис. доларів. Ця фаза містить дві складові - ідею і прототип. Прототип є, по суті, функціонуючим продуктом, який вже можна представляти покупцеві. Seed-раунд наступний. Продукт вже продається, але потребує масштабування", - робить висновок Руслан Тимофєєв.

Рre-seed і seed стадії відрізняє підвищений фінансовий ризик, але і найбільш висока окупність, якщо бренд "заходить" споживачеві. Adventures Lab проводить детальний аналіз проекту, вивчає команду і перспективу продукту, оцінює базові бізнес-метрики - вартість залучення клієнтів, поточна кількість користувачів, середній чек.

Сьогодення та майбутнє українських стартапів

Стрімкий і динамічний розвиток вітчизняного ринку стартапів випало на початок минулого десятиліття. Тоді нові проекти росли, як гриби після дощу, в Україні заходили великі іноземні інвестори, місцеві венчурні фонди теж намагалися не відставати від закордонних партнерів. Багато що змінив 2013 рік. Інвестиції скоротилися, багато компаній виводили свої активи з України.

Чимало стартаперів стали вдаватися до релокейтів на Кіпр, в Польщу, Естонію, Німеччину і Сполучені Штати.

Засновник Adventures Lab вважає, що лише відносно недавно екосистема українського стартап-ринку почала знову відроджуватися: відкриваються нові можливості для молодих і амбітних підприємців, IT-сектор знаходиться на підйомі.

"Пандемія коронавірусу і великий локдаун 2020 року скорегували, але не змінили цю тенденцію", - підсумовує він.

До рівня США, зрозуміло, ще далеко, але за мірками Східної Європи позиції нашого ринку стартапів істотно зміцнилися.

Серйозною відмінністю вітчизняного ринку венчурних інвестицій від, скажімо, американського, є небажання місцевих інвесторів вкладати кошти в ризиковані проекти. Це можна пояснити, але і стартапів вартістю понад 1 млрд на зразок Uber або Didi Chuxing при такому підході в нашій країні найближчим часом не з'явиться.

Однак Руслан Тимофєєв вважає, що українська екосистема в цілому розвивається в правильному напрямку. Адже головним ресурсом залишаються люди. Поки є молоді, амбітні підприємці з палаючими очима і бажанням розвиватися, інвесторам буде цікавий і наш внутрішній ринок, і наші проекти.