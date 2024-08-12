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Руслан Сенічкін вилаявся матом в прямому ефірі. Що розлютило ведучого

Руслан Сенічкін (фото: facebook.com/1plus1.Rus.Senichkin)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий 1+1 Руслан Сенічкін вилаявся у прямому ефірі, коментуючи необхідність перейменування вулиць у Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск "Сніданку з 1+1".

Так, Сєнічкін не стримався і емоційно висловився міцним словом щодо відсутності усвідомлення певних громадян, що країна-агресор не має бути у просторі нашоі краіни у будь-яких проявах.

Зокрема, ведучий обурений тим, що на початку повномасштабного вторгнення українці дискутували проти російського письменника Михайла Булгакова і закликали усунути його з публічного простору, а зараз цим питанням ніхто не опікується.

"Помітьте, як Булгакова почали дискутувати на початку повномасштабної і як зараз. Він зник з повістки дня, його немає. Ну там музеї хіба що, там на Андріївському узвозі є іноді пікетники, працівниці музея збираються, кажуть залишити. Але вже не кричать про пушкінське перейменування і вже не кричать про ці пам'ятки", - сказав Сенічкін.

"С*ка, скільки людей має померти для того, щоб це дійшло", - емоційно висловився він.

 

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