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Руслан Сеничкин выругался матом в прямом эфире. Что "взбесило" ведущего

Руслан Сеничкин (фото: facebook.com/1plus1.Rus.Senichkin)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий 1+1 Руслан Сеничкин выругался в прямом эфире, комментируя необходимость переименования улиц в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск "Сніданку з 1+1".

Так, Сеничкин не сдержался и эмоционально высказался крепким словом об отсутствии осознания определенных граждан, что страна-агрессор не должна быть в пространстве нашей страны в любых проявлениях.

В частности, ведущий возмущен тем, что в начале полномасштабного вторжения украинцы дискутировали против российского писателя Михаила Булгакова и призвали устранить его из публичного пространства, а сейчас этим вопросом никто не занимается.

"Заметьте, как Булгакова начали дискутировать в начале полномасштабной и как сейчас. Он исчез из повестки дня, его нет. Ну там музеи разве что, там на Андреевском спуске есть иногда пикетчики, работницы музея собираются, говорят оставить. Но уже не кричат о пушкинском переименовании и уже не кричат об этих памятниках", - сказал Сеничкин.

"С*ка, сколько людей должно умереть для того, чтобы это дошло", - эмоционально высказался он.

 

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