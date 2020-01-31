В ГСЧС сообщили оперативную информацию по землетрясению в Украине

Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало

Землетрясение в Румынии, которое распространилось в Одесской области, не имеет негативных последствий для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели уточнили, что землетрясение было магнитудой 5,1. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 03:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью в Румынии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 4,8.

РБК-Украина писало, что 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Оно было зафиксировано на глубине 10 километров над землей и ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсун. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. По последним данным погибли 38 человек.