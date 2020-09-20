ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Руководство взялось за пограничника, который сравнил воинов ВСУ со свиньями

Автор: Роман Мирончук

Руководство пограничной службы отреагировало на скандал со своим сотрудником

Государственная пограничная служба прокомментировала громкий скандал, который появился вокруг их сотрудника Игоря Шаруна после того, как он сравнил воинов ВСУ со свиньями.

Самые читаемые новости

Руководство ведомства отметило, что осуждает любые действия, сознательные ли несознательные, которые осуществляются против людей, защищающих нашу страну. Об этом пограничная служба сообщила на своей странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что уже начали служебное расследование. При этом уже установлено, что военнослужащий с такой фамилией и именем действительно проходит службу в пограничной службе.

"Сейчас назначено служебное расследование для изучения всех обстоятельств, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Об этом инциденте впервые рассказал полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook. Когда Штефан в комментарии попросил пограничника удалить видео, то он грубой форме "отправил его в далекое плавание".

Напомним, военных ВСУ будут штрафовать за ответный огонь в зоне проведения ООС на Донбассе по оккупантам. Глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ № 330.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвала ВСУ "убийцами". Также она заявила, что живет "на русской земле".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вооруженные силы Украиныскандал