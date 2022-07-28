"Нас ждет преодоление демографического кризиса": руководитель роддома назвал условия и даты бэйби-бума в Украине

Война и демография: чего ожидать Украине

Скорее всего, в короткой перспективе население Украины может значительно сократиться. Причины очевидны - война влечет за собой увеличение смертности, наблюдается ухудшение состояния здоровья людей, что вызвано стрессами, недоступностью качественной медицины, отсутствием или несвоевременно полученной медицинской помощью.

Свою роль играет и значительное количество граждан, которые спасаясь от вражеских обстрелов, выехали за пределы страны. Так, по данным ООН, с началом полномасштабной войны из Украины выехали более 7,5 млн человек, преимущественно женщин с детьми. Очевидно, что часть из них укоренятся на новом месте, наладят тамошнюю жизнь и не вернутся в Украину.

Среди прочего, весомую роль играет и рождаемость. Уже сейчас видим уменьшение количества новых беременностей и уменьшение родов. Многие беременные женщины уехали из страны и уже родили или родят в ближайшее время в стране пребывания.

Но не стоит опускать руки. Ведь в случае быстрой победы Украины на нас могут ожидать значительные темпы развития экономики. Что, в свою очередь, будет способствовать рождаемости.

"Довоенная" статистика рождаемости

По данным Госстата, в 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тысячи младенцев, в 2020-м - 24,5 тысячи малышей, в 2021-м - 22 тысяч детей, а на начало 2022-го - 18 тысяч новорожденных.

Например, в январе 2022 года в Украине родилось 18 062 младенца, что на 18% меньше, чем в том же месяце предыдущего года, когда на свет появился 21 931 детей.

Если взять данные по столице, то ситуация зеркальная: в январе 2022 года в Киеве родилось 1934 младенцев, в январе 2021-го - 2393 малышей, а в январе 2020-го - 2828 деток.

Однако, следует заметить, что ситуация с сокращением рождаемости существовала еще до полномасштабного вторжения России.

Итак, демографическая картина в Украине и так была не радужная. А война ее значительно ухудшила. Поэтому нам нужно уже сейчас думать и искать пути решения данного вопроса, разрабатывать план решений и первоочередных действий. И здесь должны работать как медицинские учреждения, так и государство.

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Экономический вектор важен в вопросе демографии страны (фото: Freepik)

Последствия и перспективы

Сейчас решение о рождаемости, как и многие другие проблемы в стране, лежит в военной плоскости. Очевидно, что сейчас почти все определяется ситуацией на фронте, которая, в свою очередь, во многом зависит от иностранных партнеров, которые поставляют нам вооружение и помогают удерживать экономику страны.

Конечно, в условиях затяжной войны, демографическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Сработают все триггеры:

уменьшение рождаемости

отсутствие доступа к качественной медицине

смертность

увеличение количества беженцев и их невозврат

сотни тысяч новобранцев

Однако, в случае быстрой победы (речь идет о 2022-2023 годах), в которую мы все беспрекословно верим, наша страна все-таки может увидеть неожиданные демографические результаты.

Ведь прогнозируемый "план Маршала" для Украины, о котором уже сейчас говорится на международных площадках, будет способствовать стремительному экономическому становлению Украины. А это, в свою очередь, стимулировать увеличение рождаемости.

Вместе с тем демографические показатели в разных регионах страны будут ощутимо отличаться. Уже сейчас можно говорить о том, что в местах активных боевых действий (в Донецкой и Луганской области, в отдельных районах Черниговской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях т. д) экономические и демографические послевоенные результаты будут отставать по любому сценарию.

Зато в областях, приближенных к границе со странами ЕС, ситуация будет кардинально противоположная.

Рождаемость сейчас

Что касается Киева, то анализируя результаты мая и июня, можно утверждать, что рождаемость в столице достигает примерно 60% от довоенного уровня. Вместе с тем, уже сейчас наблюдается значительное сокращение новых беременностей.

Так, по оценкам родильных домов, количество беременных, которые стали на учет в столичную женскую консультацию в мае-июне 2022 года сократилось вдвое и составляет около 50% от довоенного уровня.

Какова ситуация в целом по Украине, сказать трудно. Более того, пожалуй, невозможно. Ведь значительная часть территории нашей страны оккупирована агрессором, из-за чего любая информация оттуда является недостижимой.

Демографический бум нас ждет лишь после победы (фото: Freepik)

Что будет дальше?

Прежде всего, Украина должна одержать победу в войне. Экономический подъем будет только после победы.

А уже вместе с приобретением благосостояния людьми, финансовой стабильностью и уверенностью в "завтрашнем дне", нас ждет и преодоления демографического кризиса.