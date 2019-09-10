Руфера Мустанга побили и ограбили охранники: он попросил о помощи

Известный украинский руфер Mustang Wanted попал в неприятную ситуацию, у него забрали на стройке вещи охранники и немного побили. Он написал об этом на своей Facebook-странице и обратился к людям за помощью и вопросом, что в такой ситуации делать.

"Йоу, друзья! Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже. Приехала полиция. И не знают, что делать.Не могут даже камеры у охранников забрать.Что посоветуете?", - написал руфер.

Скриншот поста (Facebook)

В следующем своем посте Мустанг сообщил, что уже все в порядке и ему вернули все вещи, с охраной также разобрались. Он сообщил, что очень тронут теми сообщениями, которые начали к нему приходить после просьбы о помощи.

"Сегодня я наблюдал, как быть не должно и не хочу, чтобы так было. Я это ощутил и прямо глубоко задумался, что с этим можно сделать. Самое малое - это не быть равнодушным. С годами я становлюсь сентиментальным", - написал Григорий.

Скриншот поста (Facebook)

Как мы ранее писали, юные руферы взобрались на опору Северного моста - экстремальная "забава" едва не превратилась в трагический инцидент с летальным исходом.

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