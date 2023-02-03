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Ручки та конфорки газової плити будуть сяяти за допомогою цих простих засобів

Як відмити газову плиту від жиру (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Газова плита - вірний помічник у приготуванні їжі. Усі намагаються стежити за її поверхнею і постійно борються з жиром та брудом. А з ручками-регуляторами ситуація складніша, адже часто на них залишаються складні плями. Однак, відмити їх можна підручними засобами.

Про це пише SantePlus.

Як очистити

Очистити ручки газової плити можна за допомогою марсельського мила, яке дуже часто можна зустріти в магазинах.

Спочатку потрібно потрібно обережно зняти усі ручки з плити та закип'ятити 1 літр гарячої води. Після цього налийте воду в миску, додайте 2 столові ложки тертого марсельського мила і дайте йому розтопитися в гарячій воді протягом декількох хвилин.

Далі замочить ручки у розчині та залиште на 2 години.

В кінці візьміть щітку або губку і потріть ручки, щоб видалити весь бруд і залишки. Потім все промийте під проточною водою.

Чим почистити конфорки

Для того, щоб ретельно очистити конфорки газової плити від жиру та залишків їжі, знадобиться оцет та сода.

Спочатку зніміть конфорки, змішайте рівні частини оцту та води, а потім налийте розчин у пляшку з розпилювачем. Конфорки збризніть розчином та залиште на 20 хвилин.

Одночасно зробіть пасту з соди і води та натріть неї конфорки.

Видаліть залишки їжі та жирні плями за допомогою зубної щітки або щітки з м’якою щетиною.

Як почистити решітки газової плити

Решітки необхідно помістити в раковину або великий тазик та наповнити дуже гарячою водою. Далі додайте багато рідини для миття посуду та залиште на 20 хвилин.

Все, що залишилося, це промити решітки та висушити.

Раніше ми повідомляли, як правильно потрібно очищати кухонні дошки.

Також ми писали, як можна помити порожні пляшки за допомогою рису.

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