Ручки и конфорки газовой плиты будут сиять с помощью этих простых средств

Газовая плита - верный помощник в приготовлении пищи. Все пытаются следить за ее поверхностью и постоянно борются с жиром и грязью. А с ручками-регуляторами ситуация более сложная, ведь часто на них оставляются сложные пятна. Однако отмыть их можно подручными средствами.
Об этом пишет SantePlus.
Очистить ручки газовой плиты можно с помощью марсельского мыла, которое часто можно встретить в магазинах.
Сначала нужно осторожно снять все ручки с плиты и вскипятить 1 литр горячей воды. После этого налейте воду в миску, добавьте 2 столовых ложки тертого марсельского мыла и дайте ему растопиться в горячей воде в течение нескольких минут.
Затем замочите ручки в растворе и оставьте на 2 часа.
В конце возьмите щетку или губку и потрите ручки, чтобы удалить всю грязь и остатки. Потом все промойте под проточной водой.
Для того чтобы тщательно очистить конфорки газовой плиты от жира и остатков пищи, понадобится уксус и сода.
Сначала снимите конфорки, смешайте равные части уксуса и воды, затем налейте раствор в бутылку с распылителем. Конфорки сбрызните раствором и оставьте на 20 минут.
Одновременно сделайте пасту из соды и воды и натрите конфорки.
Удалите остатки пищи и жирные пятна с помощью зубной щетки или щетки с мягкой щетиной.
Решетки необходимо поместить в раковину или большой тазик и наполнить горячей водой. Затем добавьте много жидкости для мытья посуды и оставьте на 20 минут.
Все, что осталось, это промыть решетки и высушить.
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