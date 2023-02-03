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Ручки и конфорки газовой плиты будут сиять с помощью этих простых средств

Как отмыть газовую плиту от жира (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Газовая плита - верный помощник в приготовлении пищи. Все пытаются следить за ее поверхностью и постоянно борются с жиром и грязью. А с ручками-регуляторами ситуация более сложная, ведь часто на них оставляются сложные пятна. Однако отмыть их можно подручными средствами.

Об этом пишет SantePlus.

Как очистить

Очистить ручки газовой плиты можно с помощью марсельского мыла, которое часто можно встретить в магазинах.

Сначала нужно осторожно снять все ручки с плиты и вскипятить 1 литр горячей воды. После этого налейте воду в миску, добавьте 2 столовых ложки тертого марсельского мыла и дайте ему растопиться в горячей воде в течение нескольких минут.

Затем замочите ручки в растворе и оставьте на 2 часа.

В конце возьмите щетку или губку и потрите ручки, чтобы удалить всю грязь и остатки. Потом все промойте под проточной водой.

Чем почистить конфорки

Для того чтобы тщательно очистить конфорки газовой плиты от жира и остатков пищи, понадобится уксус и сода.

Сначала снимите конфорки, смешайте равные части уксуса и воды, затем налейте раствор в бутылку с распылителем. Конфорки сбрызните раствором и оставьте на 20 минут.

Одновременно сделайте пасту из соды и воды и натрите конфорки.

Удалите остатки пищи и жирные пятна с помощью зубной щетки или щетки с мягкой щетиной.

Как почистить решетки газовой плиты

Решетки необходимо поместить в раковину или большой тазик и наполнить горячей водой. Затем добавьте много жидкости для мытья посуды и оставьте на 20 минут.

Все, что осталось, это промыть решетки и высушить.

Раньше мы сообщали, как правильно нужно очищать кухонные доски.

Также мы писали, как можно помыть пустые бутылки с помощью риса.

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