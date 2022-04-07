В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)

Во время обстрелов в Рубежном Луганской области спасатели ГСЧС вытащили из полностью заваленного дома женщину, которой удалось выжить.

Об этом рассказали в ГСЧС .

На кадрах видно, что женщину буквально похоронили заживо под заваленным домом. Это настоящее чудо, что она не получила серьезных повреждений.

"Спасательную операцию провели быстро и профессионально. Женщина жива! Спасатели доставили ее в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что во время российского обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказалась женщина.

Напомним, что от обстрелов в Рубежном 5 апреля погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

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