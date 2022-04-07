В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)

Во время обстрелов в Рубежном Луганской области спасатели ГСЧС вытащили из полностью заваленного дома женщину, которой удалось выжить.
Об этом рассказали в ГСЧС.
Спасатели сообщают, что во время российского обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказалась женщина.
Выбраться из-под обломков им помогли спасатели ГСЧС Луганской области.
"Спасательную операцию провели быстро и профессионально. Женщина жива! Спасатели доставили ее в больницу", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что женщину буквально похоронили заживо под заваленным домом. Это настоящее чудо, что она не получила серьезных повреждений.
Фото: женщину спасли в Рубежном (ГСЧС)
Напомним, что от обстрелов в Рубежном 5 апреля погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
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