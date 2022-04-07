В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)

Під час обстрілів в Рубіжному Луганської області рятувальники ДСНС витягли з повністю заваленого будинку жінку, якій вдалося вижити.
Про це розповіли в ДСНС.
Рятувальники повідомляють, що під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка.
Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники ДСНС Луганської області.
"Рятувальну операцію провели швидко та професійно. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні", - говориться в повідомленні.
На кадрах видно, що жінку буквально поховали заживо під заваленим будинком. Це справжнє диво, що вона не отримала серйозних пошкоджень.
Фото: Жінку врятували в Рубіжному (ДСНС)
Нагадаємо, що від обстрілів в Рубіжному 5 квітня загинула одна людина, ще п'ятеро отримало поранення.
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