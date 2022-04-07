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В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)

Колаж РБК-Україна: Обстріли Рубіжного
Автор: Світлана Мащенко

Під час обстрілів в Рубіжному Луганської області рятувальники ДСНС витягли з повністю заваленого будинку жінку, якій вдалося вижити.

Про це розповіли в ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка.

Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники ДСНС Луганської області.

"Рятувальну операцію провели швидко та професійно. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні", - говориться в повідомленні.

На кадрах видно, що жінку буквально поховали заживо під заваленим будинком. Це справжнє диво, що вона не отримала серйозних пошкоджень.

Фото: Жінку врятували в Рубіжному (ДСНС)

Нагадаємо, що від обстрілів в Рубіжному 5 квітня загинула одна людина, ще п'ятеро отримало поранення.

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